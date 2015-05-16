20 yıldır aynı yerde âşık olduğu kadını bekliyor

Tayvanlı Ah Ji, gençken tanıştığı bir kızla randevulaştı. Ama kız gelmedi. Ah Ji ise tam 20 yıldır aynı yerde randevulaştığı kızın gelmesini bekliyor.

Tayvanlı adam sevdiği kızla 20 yıl önce tren istasyonunda buluşmak için sözleşti. Kız hiç gelmedi, ancak Ah Ji isimli adam o günden beri o kızı beklemekten hiç vazgeçmedi.

47 yaşındaki Tayvanlı Ah Ji’yi Tainan Tren İstasyonu’nda her gün gören ama hikâyesini bilmeyenler onu sokakta yaşayan ve meczup biri sanıyor. Ah Ji, istasyonun çıkış kapısı yakınında duruyor, yolcuların tek tek yüzlerini inceliyor. Her yüzde sevdiği kızı arayan Ah Ji ne yazık ki hâlâ vuslata ulaşabilmiş değil.

Ah Ji’nin yakınları onun bu durumuna üzülüyor onu vazgeçirmeye çalışıyor ancak o beklemekten vazgeçecek gibi görünmüyor. Hayatını etraftaki insanların yardımlarıyla sürdüren Ah Ji için şehrin ileri gelenleri bir toplantı düzenledi, güzel kıyafetler aldı, temizlenmesine yardımcı oldu ve bir yemek organize etti. Bunların hepsi Ah Ji’nin bir anlık keyfini yerine getirse de beklemeye artık son vermesi söylendiğinde, istasyonda beklemekten vazgeçmeyeceğini tekrarladı.

Hürriyet’in haberine göre, Ah Ji’nin hikâyesi internette duyulmaya başlandığında bu sadakatinden dolayı sanal alem ona “İnsan Hachiko” ismini taktı. Hikâyesi beyazperdeye de aktarılan sadık köpek Hachiko da, her gün evinden en yakındaki tren istasyonu olan Tokyo'daki Shibuya İstasyonu'na kadar ve yine istasyondan evine kadar sahibi Prof.Ueno'ya eşlik edip, onu uğurluyor ve karşılıyordu. Ueno vefat ettikten sonra da istasyonda kendisinin dönüşünü beklemeye devam ediyordu.

Şimdi Shibuya İstasyonu'nun önünde bakır bir heykeli bulunan sadık köpek Hatchiko'nun izleyenleri duygulandıran hikâyesi 2 defa sinemaya aktarıldı. Hachikô (1987) ve Hatchi Bir Köpeğin Hikâyesi 2009'da beyazperdeye aktarılmıştı.

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