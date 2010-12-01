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Yaşam

20 yılda 5 binden fazla kişiyle...

Tam 20 yıldır birlikte olan çift, bu süre içerisinde 5 binden fazla kadın ve erkekle yattıklarını söylüyor...

01 Aralık 2010 02:00

T24  - Tam 20 yıldır birlikte olan çift, bu süre içerisinde 5 binden fazla kadın ve erkekle yattıklarını söylüyor...


Geoff Daniels ve 20 yıllık sevgilisi Sarah Moore, birlikte oldukları süre içerisinde 5.485 kadın ve erkekle birlikte olduklarını söylüyor.


Aldıkları eğitimle "cinsel partner vekili" olduklarını söyleyen çift, kadın, erkek ve çiftlerin "yatakodası" sorunlarını çözmelerine yardımcı olduklarını belirtiyorlar.

39 yaşındaki Sarah, bugüne dek 3.323 erkekle birlikte olduğunu söylerken, sevgilisi Geoff'sa 2.162 kadınla ilişkiye girdiğini belirtiyor.

İşleri sayesinde dünyayı dolaşan çift, sorunları olan birey ya da çiftlerle bir araya gelip, bu sorunlara çözüm arıyorlar.

Sorunları açık açık dile getirmelerini istedikleri "hastalarına", kendini tatmin konusunda ders verdiklerini söyleyen çift, gerektiğinde hastalarına "tam cinsellik" eğitimi de veriyor.

Londra ve Los Angeles'taki evlerinde yaşadığını söyleyen Sarah, "Biz fahişe değiliz ve para veren herkesle ilişkiye girmiyoruz. Müşterilerimiz, sorunlarından dolayı bize doktorlar tarafından yönlendiriliyor. Bize başvuran herkesle uzun uzun konuşup, yatak odasında ulaşmak istedikleri noktayı öğrenmeye çalışıyoruz. İngiltere, Amerika, Fransa ve Avustralya'da bu şekilde bir çok çifte yardımcı olduk." diyor ve ekliyor:

"Hayatımızı kazanma yöntemimizden gurur duyuyoruz ve şimdiye kadar başkalarının eşleri ve sevgilileriyle ilişkiye girdiğimiz için de kendimizi hiç kötü hissetmedik."

Müşterilerinden mutlaka sağlık raporu istediklerini belirten çift, terapi seanslarının dört ile sekiz hafta arasında sürdüğünü ve seans başına 250 lirayla 650 lira arasında ücret aldıklarını da söylüyor.


(milliyet.com.tr'nin haberi)


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