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Dünya

20 yıl hapis cezası getiren telefon mesajı

Tayland'da bir mahkeme, kraliyete hakaret eden cep telefonu mesajları gönderdiği gerekçesiyle 61 yaşında...

23 Kasım 2011 02:00

T24 - Tayland'da bir mahkeme, kraliyete hakaret eden cep telefonu mesajları gönderdiği gerekçesiyle 61 yaşında bir kişiyi 20 yıl hapse mahkum etti. 

Ampon Tangnoppakul adlı Taylandlı, geçen yılki büyük hükümet karşıtı protestolar esnasında, o zamanın Başbakanı Abhisit Vejjajiva'nın makamında çalışan bir yetkiliye gönderdiği dört telefon mesajı nedeniyle yargılandı.

Hapis cezası, bilgisayar suçları yasasına ve Tayland kraliyet ailesinin itibarını korumayı hedefleyen bir yasaya dayandırılıyor.

Mahkemenin kararını eleştiren çevreler, her iki yasanın da giderek siyasi amaçlı kullanıldığını ve Tayland'da düşünce özgürlüğüne engel teşkil ettiğini söylüyor.

Ampon Tangnoppakul'un avukatı, 30 gün içerisinde kararı temyize götürme haklarının olduğunu belirtiyor.

Geçen Ağustos ayında tutuklanan Ampon Tangnoppakul, suçsuz olduğunu söylüyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Tayland masası araştırmacılarından Benjamin Zawacki, ''Ampon Tangnoppakul'a neredeyse kesinlikle bir düşünce suçlusu olarak bakabiliriz.'' dedi.

Kraliyet ailesi, Tayland'da çok hassas bir konu.

Çağdaşları arasında en uzun süredir tahtta oturan hükümdar ünvanına sahip 83 yaşındaki Kral Bhumibol Adulyadej, Tayland'da birçok kişinin gözünde adeta tanrısal bir konuma sahip.


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