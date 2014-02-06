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‘20 yıl ceza kararı için oy çokluğu, dinleme kararı için oy birliği aranacak’

CHP'li milletvekilleri Ali Özgündüz ve Rıza Türmen, AKP'nin hazırladığı 22 maddelik 5. demokratikleşme paketini 'daha fazla özgürlük getirmeyeceğini' söyleyerek eleştirdiler

06 Şubat 2014 21:28

Hülya Karabağlı / ANKARA

Paketi değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Ali Özgündüz 5. demokratikleşme paketi teklifinde yer alan “iletişimin tespiti” maddesinin tümüyle yanlış olduğunu söyledi. Özgündüz, “Bir adama 20 yıl gibi cezalar verirken oy çokluğu yetiyor. Ama dinleme maddesinde oy birliği aranıyor. Bu doğru değil. Bu tamamen yolsuzluklarla ilgili telefon kayıtlarını önlemeye yönelik” dedi.

TMK mahkemelerinin kaldırılmasının olumlu olduğuna dikkat çeken Özgündüz, “ belli suçlarda ihtisas mahkemeleri şart. Uyuşturucu, devletin güvenliğine karşı, insan ticareti gibi uluslararası suçlarda ihtisaslaşmaya gitmek gerekebilir. Burada 6 aylık dinleme de yeterli bir süre olmayabilir” dedi.

 

Türmen: Savcıların yetkileri yürütmeye veriliyor

 

CHP İzmir Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu üyesi Rıza Türmen, AKP’nin 22 maddelik 5. demokratikleşme paketi ile “yürütmenin yetkilerini artırdığını, savcıların yetkisini ise sınırlandırdığını” söyledi. Türmen’e göre, teklifin, telefon dinlemelerini ve tedbir kararlarını ilgilendiren maddelerinde savcı yetkisi yürütmeye veriliyor. Türmen, “Türkiye bu paketten sonra daha demokratik olmayacak” dedi.

Teklifin birçok maddesinde “somut delillere dayanan kuvvetli şüphe” tanımlarını “saçma” bulduğunu ifade eden Türmen, “Somut delil varsa şüphe yoktur. Yani delil varsa suç sabittir. Suç işlenmiş demektir. Hangi mantıkla bu tanımlar bir araya getirilmiş” dedi.

 CHP’li vekilin,  yürütmeye verilen düzenleme için örnek gösterdiği 10. madde, mal varlıklarına tedbir konulmasına sınırlama getiriyor. Teklifte mal varlığına tedbir veya el koyma, “BDDK, SPK, MASAK, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’ndan taşınmazın suç dolayısıyla elde edildiğine dair rapor alınacak. Madde hükmüne göre ağır ceza mahkemesi oy birliği ile karar verecek. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranacak.”

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