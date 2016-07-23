20. Yıl Caz Fotografları Sergisi, Oasis Bodrum'da açılıyor

Caz Derneği’nin 20.Yılı Etkinlikleri kapsamında hazırlanan Fotograf Sergisi 25 Temmuz’da Oasis’de açılıyor. Geçmişe yolculuk tadında hazırlanan sergi Ege Dai’nin DJ performansı ve kokteyl ile açılacak ve 14 Ağustos’a kadar izlenebilecek.

Caz Derneği’nin 20 yılda düzenlediği etkinliklerde çekilen fotograflardan bir seçkide ünlü cazcılarla birlikte sanatsal fotoğraflar da yer alıyor. Sahne Fotografçılığını geliştirmek ve aynı zamanda Caz Derneği’nin fotograf arşivini oluşturmak için Dijital Akademi ile uzun yıllardır düzenlenen fotograf atölyelerinden seçilen fotograflar sergide yer alıyor.

Dijital Akademi kurucu başkanı Melih Özbek “Fotoğraf çekmek aslında çevrenizdeki karmaşanın içinden estetik soyutlamalar yapmaktır. Konu caz olduğunda ise, karşınıza karmaşanın yerine ahenkli bir bütün çıkar. Sanatçıların konserdeki duruşları, düzenleri ve çaldıkları müzik aletleri, yaptıkları müziğin ruhundan izler taşır. Belki de bu yüzden caz konseri fotoğraflamak çok farklı bir deneyim ve keyiftir. Dijital Akademi Caz Festivali Atölyesi olarak biz bu keyfi her yıl Ankara Uluslararası Caz Festivali ile yaşıyoruz. Sergimizde fotoğrafları izlerken sizin de en az bizim konserleri fotoğraflarken aldığımız keyfi alacağınızı ümit ediyoruz” diyor.

25 Temmuz’da saat 18:30’da başlayacak açılışta Ege Dai’nin sergiye özel düzenlediği DJ performansı da dinlenebilecek. Caz Derneği’nin 20 Yılda Caz Fotoğrafları Sergisi’ni, Oasis Bodrum Alışveriş Merkezi Sümbül Sokak Sergi alanında 25 Temmuz-14 Ağustos 2016 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Tüm basın mensupları ve sanatseverler davetlimizdir. Katkılarından dolayı Nurol Sanat Galerisi’ne ve Dijital Akademi’ye teşekkür ederiz.