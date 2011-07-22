20 yıl aradan sonra idam videoya kaydedildi

T24 -

Mahkemenin temyiz başvurularını reddettiği 37 yaşındaki DeYoung'ın cezası, ABD'nin Georgia eyaletinin Jackson kentindeki eyalet cezaevinde gece infaz edildi. Bu arada, mahkemenin izin vermesiyle yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk kez bir idamın görüntüsü video kamerayla kaydedildi.Son sözleri sorulan DeYoung, incittiği herkesten özür dilediğini belirterek, "Seni seviyorum Dawn. Gülmeyi unutma" dedi.DeYoung'un avukatı, Dawn'ın DeYoung'un eski bir arkadaşı olduğunu söyledi. Son duasının okunması teklifini de reddeden DeYoung'un çarşamba günü yerine getirilmesi gereken idamı, eyalet yetkililerinin video kaydını engelleme çabaları yüzünden dün geceye sarktı.DeYoung, Kennesaw Devlet Üniversitesi'nde öğrenciyken annesi, babası ve 14 yaşındaki kız kardeşini öldürmekten mahkum olmuştu.