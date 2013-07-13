20 yaşındaki mucit ışın kılıcı yaptı

ABD’de yaşayan bir genç, evinde yaptığı ‘ışın kılıcıyla’ YouTube’un en ilginç videolarından bir tanesini hazırladı. 3W enerji üretebilen lazer, kağıt, kibrit ve ping pong topu gibi nesneleri ateşe veriyor.



Illinois eyaletindeki Eureka kentinde yaşayan Drake Anthony, 12 yaşında başladığı lazer geliştirme tutkusunu en sonunda YouTube’da milyonların ilgisini çekecek bir icada dönüştürmeyi başardı.

20 yaşındaki Anthony, DLP projektöründen (dersliklerde kullanılan türden) elde ettiği 9 mm ve 450 nanometre (nm) parçalarla bir araya getirdiği ışın kılıcını, iki adet 18650 liytum iyon batarya (dizüstülerde bulunuyor) ile çalıştırdı.

İnternette ‘Styropyro’ adıyla gezinen Anthony, hazırladığı videoda ışın kılıcının marifetlerini gösteriyor. Kağıdı delip geçen, ping pong topunu müthiş bir parlaklık saçarak yakan, elektrik bandını anında tutuşturan ışın kılıcı, mukavvayı bile rahatça yakıyor.

Dahası, güneş enerjili küçük oyuncak arabanın üzerinde tutulduğunda, oyuncak hızla hareket ediyor.



Jedi'lar ne derdi?



Anthony icadıyla şu ana kadar 2 milyon internet kullanıcısının ilgisini çekmeyi başardı. Cebinizdeki taşımanız için fazla riskli olsa da, genç mucidin ışın kılıcı bir Jedi kılıcıyla baş edebilecek kadar güçlü görünmüyor.

Anthony, videosunda ‘çok güçlü lazerlerin riskli olduğunu bildiğini ancak insanların keyif duyacağını düşündüğü için vidoyu hazırladığını’ söylüyor.

Genç mucidin bu konuda başarıya ulaştığını söylebiliriz.