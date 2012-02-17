20 yaşındaki genç kız askerlik şubesine el bombası attı

T24 - Siirt'te askerlik şubesi binasının bahçesine çivilerle desteklenmiş bir el bombası atıldı. Meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan olmazken, el bombasını attıktan sonra kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Siirt Askerlik Şube Başkanlığı'nın ön tarafına bu akşam hava karardıktan sonra gelen ve 20 yaşlarında olduğu belirtilen bir kız, elindeki poşeti şubenin bahçesine atıp hızla kaçtı.

Poşetin içinde bulunan bomba büyük bir gürültüyle patlarken, olayda ölen ve yaralanan olmadı. Karanlıktan faydalanarak kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan operasyon sürdürülüyor.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede el bombasının el yapımı ve çivilerle desteklendiği belirlendi.

Siirt Valisi Musa Çolak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğan Mahallesi'nde bulunan Askerlik Şubesi Başkanlığına saat 17.00 sıralarında 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın tarafından "el yapımı parça tesirli bomba" atıldığını söyledi.

Olaydan sonra polis ekiplerinin geniş çaplı araştırma başlattığını belirten Çolak, "Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Bombayı atan kadının kamera görüntülerine ulaşıldı. Yakalanması için çalışma başlatıldı" dedi.