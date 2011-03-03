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Spor

20 YAŞ ALTI DÜNYA KUPASI'NA TÜRKİYE'DE YAPILACAK ANKARA (A.A)

03 Mart 2011 18:25

-20 YAŞ ALTI DÜNYA KUPASI'NA TÜRKİYE'DE YAPILACAK ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2013'teki 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılmasına karar verdi. Zürih'teki merkezinde, Joseph S. Blatter'ın başkanlığında yılın ilk toplantısını gerçekleştiren FIFA Yönetim Kurulu, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte son elemeye kalan Türkiye'nin, 2013'teki organizasyona ev sahipliğini uygun buldu ve karar, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Blatter tarafından duyuruldu. Ev sahibi ülkenin açıklandığı törene Türkiye Futbol Federasyonu adına katılan Birinci Başkanvekili Lutfi Arıboğan, 3 Mart'ın Türk futbolu için tarihi bir gün olduğunu belirterek, şöyle dedi: ''Bu büyük organizasyonu ülkemize kazandırmaktan dolayı tarifsiz bir gurur içindeyiz. Yaklaşık 6 ay süren çabalarımızın karşılığını almak memnuniyet verici. 2013'te yapılacak şampiyonanın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Spor Bakanımız ve Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz olmak üzere, hükümetimizin verdiği garantiler çok etkili oldu. Kendilerine müteşekkiriz.'' Arıboğan, FIFA İcra Kurulu Üyesi, UEFA Birinci Asbaşkanı Şenes Erzik'e de yoğun çabalarından dolayı özellikle teşekkür etti. Bir ay sürecek turnuva boyunca sağlanacak ekonomik girdinin 300 milyon doları bulacağını vurgulayan Lutfi Arıboğan, "Bu yıl Kolombiya'daki 20 Yaş Altı Dünya Kupası 2900'ü doğrudan olmak üzere 9000 istihdam sağladı. Ülkemizde bu rakamın daha da artacağından eminiz" diye konuştu. 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın, 2013 yılında 24 ülkenin katılımı ile Haziran ayında düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyon için adaylık başvurusunda, 10 şehir ve 13 stadı FIFA'nın onayına sunan Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa, Rize, Şanlıurfa ve Trabzon şehirlerini önermiş, aday şehir vali ve belediye başkanlarının, önerilen stat yönetimlerinin adaylık hususunda duydukları mutluluk ve koşulsuz imzaladıkları garanti mektupları ile gösterdikleri desteği ifade etmişti.

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