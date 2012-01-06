20 ünlüye narkotik baskını!



T24 - İstanbul'da polis tarafından düzenlenen narkotik baskınında 20 ünlü gözaltına alındı. Ünlüler arasında bazı oyuncu ve mankenler bulunuyor.



AHT'nin haberine göre; İstanbul'da uyuşturucu baskını! Polis, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen bazı kişilere operasyon yaptı. Bu kişileri uyuşturucuyu kime sattığına ilişkin bilgiler verdi. Bunun üzerine polis, aralarında Y.K.'nın da bulunduğu 20 ünlünün evine baskın yaptı. Çeşitli manken ve oyuncular gözaltına alındı.



Gözaltına alınan isimlerden bazılarının emniyete getirilmediği öğrenildi.