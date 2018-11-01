20 tane hayaletle birlikte olduğunu söyleyen kadın, bir ruhla 'nişanlandı'

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Bir süre önce nişanlısını bir hayaletle aldattığını, ve o günden beri 20 farklı hayaletle birlikte olduğunu söyleyen Amethyst Realm isimli İngiliz kadın, şimdi gerçek aşkı bulduğunu ve bir ruh ile nişanlandığını söyledi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Realm, ruhun ona ilişkilerinin 9. ayını kutlamak için gittikleri bir seyahatta evlenme teklif ettiğini söyledi. ''Tek diz üzerine çökmedi çünkü dizleri yok, ama ilk defa onun sesini duydum. Çok güzel, kalın ve seksi bir sesi vardı'' diyen Realm, nişanlısı ile Avustralya'ya yaptığı bir iş seyahatinde tanıştığını da söyledi.

Realm röportajda ruh nişanlısı ile nasıl tanıştığını da anlattı:

"İş seyahatindeyken bir hayaletle ilişkiye başlamak aklımdaki en son şeydi, ancak bir gün doğanın keyfini çıkarırken bir çalıdan onun enerjisini hisettim."

Realm, bu nişanının yaşayan bir erkekle yaptığı eski nişanlılığından çok daha tatmin edici olduğunu söyledi. Realm hayaletlerle olan cinsel birlikteliğinin de gerçek erkeklerle olandan daha tatmin edici olduğunu şöyle ifade etti: "Hayaletlerle birlikte olurken olduğum orgazmlar, gerçek erkeklerle olduklarımdan çok daha iyi".