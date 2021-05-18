"20 şirket, dünyadaki tek kullanımlık plastik atığının yüzde 55'inden sorumlu"

"Plastik Waste Makers"ın (Plastik Atık Yapanlar) hazırladığı rapor, 20 şirketin dünyadaki tek kullanımlık plastik atıkların yüzde 50'den fazlasından sorumlu olduğunu ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, hazırlanan bir rapor 20 dev şirketin dünyanın tek plastik atıklarının yüzde 55'inden sorumlu olduğunu gösterdi. Bu şirketler arasında devletlere bağlı şirketlerle çokuluslu şirketler, petrol ve doğalgaz devleri, kimya şirketleri yer alıyor.

Rapora göre, ExxonMobil, küresel atık dağına 5.9 milyon ton plastik atık bırakarak listenin başındaki tek kullanımlık plastik atık üreticisi oldu. ABD merkezli dünyanın en büyük kimya şirketi Dow'un 5.5 milyon ton plastik atık ürettiği, Çin'in petrol ve gaz şirketi Sinopec'in de 5.3 milyon ton ürettiği belirtildi.

Plastik atıklardan sorumlu 20 şirketin 11'i Asya, 4'ü Avrupa, 3'ü Kuzey Amerika, 1'i Latin Amerika, 1'i ise Orta Doğu merkezli çıktı. Plastik üretimlerinin dünyanın önde gelen bankaları Barclays, HSBC, Bank of Amerika, Citigroup ve JPMorgan tarafından fonla finanse edildiği belirtildi.

Analizler, 20 şirketin atık ayak izinin 2019 yılında atılan 120 milyon metrik tonluk tek kullanımlık plastiğin yarısından fazla olduğunu gösterdi.

Raporu hazırlayanlar "Bir çevre felaketi bizi bekliyor. Tek kullanımlık plastik atıklarının çoğu, su yönetim sistemleri zayıf olan gelişmekte olan ülkeleri kirletecek" ifadelerini kullandı.

Fosil yakıt kökenli hammaddelerden yapılan tek kullanımlık plastik, geri dönüştürülmesi en zor ürünlerden biri. Küresel olarak tek kullanım plastiklerin yalnızca yüzde 10 ila 15'inin geri dönüştürülebildiği biliniyor.