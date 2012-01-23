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Yaşam

20 santimlik suda boğuldu

Adana’da parkta dengesini kaybedip düşen felçli 44 yaşındaki bir kişi, 20 santimetre derinliğindeki su birikintisinde boğularak yaşamını yitirdi.

23 Ocak 2012 02:00

T24 - Adana’da parkta dengesini kaybedip düşen felçli 44 yaşındaki bir kişi, 20 santimetre derinliğindeki su birikintisinde boğularak yaşamını yitirdi.
 
 
Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde oturan tek tarafı felçli Abdi Erol, öğleden sonra hava almak için evinin karşısında bulunan parka geldi. Bir süre parkta oturan Erol, daha sonra dolaşmak istedi.


Yağmur nedeniyle parkta oluşan su birikintileri nedeniyle kenardan gitmek isteyen Erol, ayağı kayınca dengesini kaybederek yere düştü.


Kafasını suyun içerisinden çıkaramayan Erol, kendini fark eden kimse olmayınca boğularak hayatını kaybetti.


Abdi Erol'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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