-20 safkan tay satışta ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 20 safkan tayı satışa çıkaracak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen 20 safkan tay, 11 Ekim 2011'de, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, saat 12.00'de satışa çıkarılacak. Bakanlık, tayların satışından 3 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Satışa sunulacak tayların annelerinin yarış pistlerindeki başarılarıyla bilindiği kaydedilen açıklamada, satışa ilişkin şu bilgiler verildi: ''20 baş safkan Arap erkek tayından 5'i ülkemizin en başarılı aygırı olan Caş'ın yavruları. 2000 yılından itibaren aygır olarak hizmet veren Caş, Türkiye'nin en çok kazanan safkan Arap tayı Kafkaslı başta olmak üzere Uçanbey, Zigana, Fermande, Bozyiğit gibi bir çok başarılı tayı sahalara kazandırdı. Türkiye'nin en başarılı aygırlarından olan Seklavi hattının temsilcisi Bilgin isimli aygırın 4 baş tayı da satışa sunulacak. Bilgin, Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi olup çok başarılı bir yarış hayatından sonra aygır olarak Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından satın alındı.'' Açıklamaya göre, 14 baş aygır ve 150 baş kısrak olmak üzere toplam 500 tane at bulunan işletmede, yılda 3 kez safkan Arap koşu tayı satışı yapılıyor. Piyasa değerleri açısından yarış atı adayları 5 bin lira ile 525 bin lira aralığında fiyatlarla alıcı bulabiliyor. Geçen yıl, tay satışlarından 4 milyon 170 bin lira gelir elde edildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin safkan Arap atında 48 ana 12 baba kan hattıyla dünyada en zengin kan yelpazesine sahip ülke olduğu kaydedildi.