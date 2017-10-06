20 otomobildeki hırsızlığın şüphelisi 15 yaşındaki çocuk çıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 20 ayrı otomobilde smeydana gelen hırsızlık ile ilgili polisin yaptığı çalışmada yakalanan 15 yaşındaki Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde oto hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, yapılan çalışma sonrası araçların camlarını kırarak ve kapıları açmak suretiyle hırsızlık olaylarını gerçekletiren şüphelinin küçük yaştaki Y.T. olduğunu saptadı. Ekipler devriye görevini yaptıkları sırada merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi\'nde elinde çalıntı malzemelerle görülen Y.T. \'dur\' ikazlarına rağmen kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Y.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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