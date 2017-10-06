T24 LogoT24 Logo
Gündem

20 otomobildeki hırsızlığın şüphelisi 15 yaşındaki çocuk çıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 20 ayrı otomobilde smeydana gelen hırsızlık ile ilgili polisin yaptığı çalışmada yakalanan 15 yaşındaki Y

06 Ekim 2017 03:36

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 20 ayrı otomobilde smeydana gelen hırsızlık ile ilgili polisin yaptığı çalışmada yakalanan 15 yaşındaki Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde oto hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, yapılan çalışma sonrası araçların camlarını kırarak ve kapıları açmak suretiyle hırsızlık olaylarını gerçekletiren şüphelinin küçük yaştaki Y.T. olduğunu saptadı. Ekipler devriye görevini yaptıkları sırada merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi\'nde elinde çalıntı malzemelerle görülen Y.T. \'dur\' ikazlarına rağmen kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Y.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAKonya Emniyet Müdürlüğü AsayişPolisEkiplerKaratayAkifpaşa MahallesiYaşananPolistekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24