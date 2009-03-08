Türkiye’nin ünlü mimarlarının imza attığı ev projelerinden 20 tanesi bir kitapta toplandı: 20 Mimardan 20 Ev



Dünyanın bir numaralı ev stili dergisi Elle Decor’un Türkiye edisyonu, mart ayında yayınladığı sayısıyla okurlarına çok özel bir kitap hediye ediyor: “20 Mimardan 20 Ev”.

Türkiye’nin 20 ünlü mimarının imzasını taşıyan bu 20 özel ve etkileyici ev, 120 sayfalık bu hardcover kapaklı şık kitapla bir araya geliyor. Ülkemizin en başarılı ve verimli mimarlarından 20 tanesinin imza attığı 20 konut projesi, değişken ihtiyaçlara yönelik çözümleri, farklı stillerin izlerini taşıyan düzenlemeleri ve çok özel detaylarıyla kişisel tarzınızı yaratmak için size ilham vermek üzere bir araya getirilmiş.



Kitapta yer alan evler arasında Dara Kırmızıtoprak, Eren Yorulmazer, Rıfat Baltaoğlu ve Brigitte Weber gibi her ev sahibinin birlikte çalışma hayalini kurduğu mimarların gerçekleştirdikleri projeler var.



Kitapta projesi yer alan diğer mimarlar şunlar: Yalın Tan-Jeyan Ülkü, Sema Topaloğlu, Derya Akdurak, Jale Kulin Akgün, Serhan Gürkan, İdil Özbek, Soli Kaplanoğlu, Koray Yavuzer, Çiğdem Eren, Didem Erenyol, Sevil Pişkin, Serra Kaslowski, Erkmen Savaşkan, Turan Konur, Cengiz Uziş ve Fahrettin Aykut.



Okurlarına her ay farklı temada bir kitap hediye eden Elle Decor, bu çalışmayla dekorasyon tutkunlarının kitaplıklarında yine özel bir yer edinecek.



Dergide bu ay başka neler bulabilirsiniz?



* İlkbaharla değişen stiller

* Kumaş ve duvar kâğıtlarında 2009 modelleri

* Sezonun en yeni trend kodları

* Evde ufak dokunuşlarla fark yaratmanın yolları

* Raf düzenleme fikirleri

* Aksesuarlarda altın, gümüş ve bakır efektleri

