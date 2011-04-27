T24 LogoT24 Logo
Yaşam

20 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ BÖCEKLER LİMA (A.A)

27 Nisan 2011 11:47

-20 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ BÖCEKLER  LİMA (A.A) - 27.04.2011 - Peru'da fosilbilimciler 20 milyon yıl önce yaşamış, kehribarda fosilleşmiş yüz kadar böcek buldu. Araştırmaları yürüten Chiclayo Paleontoloji Müzesi, ülkenin kuzeyindeki Amazon bölgesinde bulunan farklı türden böceklerin en ufak ayrıntısının bile görülebildiğini açıkladı. Müzenin başkanı Klaus Honninger, kehribardan çıkarılan türler sayesinde, 23 milyon yıl öncesine kadar olan dönemde Amazon'da yaşayan böceklerin belirlenebileceğini vurguladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24