-20 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ BÖCEKLER LİMA (A.A) - 27.04.2011 - Peru'da fosilbilimciler 20 milyon yıl önce yaşamış, kehribarda fosilleşmiş yüz kadar böcek buldu. Araştırmaları yürüten Chiclayo Paleontoloji Müzesi, ülkenin kuzeyindeki Amazon bölgesinde bulunan farklı türden böceklerin en ufak ayrıntısının bile görülebildiğini açıkladı. Müzenin başkanı Klaus Honninger, kehribardan çıkarılan türler sayesinde, 23 milyon yıl öncesine kadar olan dönemde Amazon'da yaşayan böceklerin belirlenebileceğini vurguladı.