BDP'li Kaplan: '20 milyon Kürt olmasa Türkiye'de sorun olmazdı herhalde'

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Başbakan Erdoğan'ın 'tutturmuşlar bir 'Kürt sorunu' diye, milletvekili, bakan olabiliyorsunuz' sözlerini yorumladı.

AA'da yer alan haberde, Kaplan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, kayıp kaçak elektrik ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. BDP'li Kaplan, Bakan Yıldız'ı, bölge halkından özür dilemeye davet etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı ve 9 avukat tutuklanmasına da değinen Kaplan, “Hükümeti uyarıyoruz; avukat, savunma hakkı size de lazım olur. Adalet herkese lazım olur” diye konuştu.

Kaplan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Paris'te 3 kadının öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine Kaplan, bu tür soruşturmaların oldukça kapsamlı olduğunu, zaman zaman en yakındakilerden başlayarak genişletildiğini ifade etti.

Hasip Kaplan, “Orada tutuklanan değil de asıl fotoğrafı görmek istiyoruz. 'Tetik ve tetiğin arkasında kimler var?' sorusuna cevap arıyor bütün Türkiye, biz de bunun peşindeyiz. Bunu takip ediyoruz. Tatmin edici bir açıklama yok. Zaten dün akşam Fransa'daki avukatlarla da görüşmemiz oldu. Onların da eline ulaşmış bir bilgi yok” dedi.

‘Başbakan jargonu çok tehlikeli bir jargondur’

Başbakan'ın “tutturmuşlar bir 'Kürt sorunu' diye. Milletvekili, bakan olabiliyorsunuz” sözlerinin hatırlatılması üzerine de Kaplan, şunları söyledi: "Bu barış umudunu özenle koruyarak, çok dikkat ederek götürmeye çalışıyoruz. Sayın Başbakan'a tavsiyem jargonunu düzeltmesidir. Bu jargonu çok tehlikeli bir jargondur. Sana göre sorun yok. Bir Milli Eğitim Bakanı da 'öğrenciler olmazsa sorun olmaz' diyordu. 20 milyon Kürt olmasa Türkiye'de sorun olmazdı herhalde. Bu çok yanlış bir yaklaşım.”

İmralı'ya gidecek heyete ilişkin bir soru üzerine de Kaplan, “Böyle bir talep geldiği zaman partimiz değerlendirecektir. Hiçbir partinin de partimizin içişlerine karışma hakkı yoktur. 'O gitsin, bu gitmesin' gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz zaten. BDP olarak, tüzel kişi olarak, kurum olarak bu sürecin sorumluluğunu üstlenmek istiyoruz” dedi.

“Adalet Bakanlığı'ndan bazı isimlere çekince mi geldi?” sorusuna Kaplan, öyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti.