20 milyon kişiyi BM mi zehirledi?

T24



Acil eyleme ihtiyacımız var

Bugün Dünya Su Günü nedeniyle BM'den yapılan bir açıklamada Bangladeş'te yaklaşık 20 milyon kişinin arsenik zehirlenmesi nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu. Ancak İngiliz Independent gazetesinde çıkan bir haberde ise, bu durumun sorumlusunun Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nın ortak bir projesi olduğu iddia edildi.Independent'ın "Batı, Bangladeş'i nasıl zehirledi?" manşetiyle duyurduğu habere göre, 70'li yıllarda su kalitesini artırmak ve ishale karşı mücadele amacıyla Birleşmiş Milletler'le Dünya Bankası'nın açtığı kuyular arsenik sorunun kaynağı.1970'li yılların sonunda, Banlgadeş'te mide ve bağırsak hastalıklarının yayılmasının nedeni olan kirli su kullanımını önlemek amacıyla ülke genelinde milyonlarca küçük su kuyusu açılmıştı. Ancak bu kuyular açılırken yeterli araştırma yapılmadığı ve Bangladeşlilerin bugün bu ihmalin sıkıntısını yaşadığı belirtiliyor.Yerel yetkililer, arseniğin ülkedeki yeraltı sularında doğal olarak bulunduğunun bilindiğini ve kuyular açılırken buna karşı bir önlem alınmadığını söylüyorlar.Olay ilk olarak 90'lı yıllarda keşfedilmişti. Açılan 10 milyon kuyunun büyük çoğunluğu kapatılsa da sorun hala ciddi.Halkın yüzde 13'ü, arsenikli kuyulardan su ihtiyacını gideriyor. Dünya Sağlık Örgütü durumu, "Çernobil'den bile daha büyük bir felaket" olarak tanımlıyor ve arsenikli suyun ülkede 35 milyon kişinin sağlığını doğrudan etkilediğini bildiriyor.Bugün Dünya Su Günü olması nedeniyle bir açıklama yapan BM ise, Bangladeş'ten arsenikle kirlenen su ve gıda için acil harekete geçmesini istedi.BM Çocuk Fonu UNİCEF ve Bangladeş İstatistik Bürosu tarafından yapılan yeni bir araştırmada, hükümetin bir litre suda 50 mikrogramdan fazla arsenik bulunmaması tavsiyesine karşın, ülkedeki yaklaşık 20 milyon kişinin hala bu miktarın üzerinde arsenik içeren su içtiği belirtildi.Bangladeş'teki BM koordinatörü Renata Lok Dessallien, Bangladeş'in 2011 yılına kadar vatandaşlarının tamamına güvenli su sağlama hedefi koyduğuna dikkati çekerek, ülkenin arsenikten arınmış çevre hedefine yeniden odaklanması için acil eyleme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Tarım Bakanı Matia Chowdhury ise gazetecilere yaptığı açıklamada, su kaynaklarının uygun biçimde işletilmesini sağlamak için adımlar attıklarını belirtti.Çok sayıda kanser vakası olabilirDoğal kimyasal zehir olan arsenik insanlarda deri lezyonlarıyla birlikte mesane, böbrek, akciğer ve deri kanserine neden oluyor. Uzmanlar, yüz binlerce Bangladeşlinin deri lezyonu geçirdiğini vurgulayarak, insanların arsenikli suyu içmeye devam etmeleri halinde, gelecek yıllarda Bangladeş'in daha çok sayıda kanser vakasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.