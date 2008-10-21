20 milyon kişi işsiz kalacak!

Uluslararası Çalışma Örgütü, küresel mali kriz nedeniyle gelecek yıl sonuna kadar 20 milyon kişinin işini kaybetmesine neden olacağını açıkladı.



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Paru Fonu’nun (IMF) tahminlerine dayanarak verdiği rakamlara göre, halen dünya genelinde 190 milyonu bulan işsiz sayısı 20 milyon kişinin eklenmesiyle 210 milyona ulaşacak. Bu krizden muhtemelen en çok inşaat, emlak, mali hizmetler ve oto sektörü etkilenecek.



ILO Başkanı Juan Somavia da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke liderlerinin, kurtarma planlarını yaparken yalnızca mali kurumlar değil bireyler üzerindeki etkilerine de odaklanmaları gerektiğini belirtti.



Mali krizin, sadece mali terimler çerçevesinde ele alınmasının iyi olmadığını düşündüklerini belirten Somavia, mali krizin, insanlar, işler ve şirketler açısından ele alınması gerektiğini söyledi.



İnsanların mali krizden zarar göreceğinin belli olduğunu kaydeden Somavia, bu kapsamda önlemlerin işsizlik tazminatlarının karşılanabilmesi ve diğer sosyal güvencelerin sağlanması şeklinde alınması gerektiğini de bildirdi.

