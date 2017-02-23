20 milyon kişi için açlık alarmı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'da düzenlediği basın toplantısında Güney Sudan, Somali, Nijerya ve Yemen'e yönelik örgütün hafta başından bu yana yaptığı çağrıyı yineledi. Guterres, bu dört ülkede yeterli gıda maddesi bulunmadığına dikkat çekerek daha fazla eylem ve daha fazla paraya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gutterres, "Bu dört ülkede farklı krizler mevcut ancak hepsinin ortak noktası, krizlerin engellenebilecek olması” şeklinde konuştu.

En kötü koşulların Güney Sudan'ın bazı bölgelerinde olduğunu kaydeden Guterres, bu bölgelerde beş milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Pazartesi günü Güney Sudan'ın bazı bölgeleri için açlık alarmı vermiş, yaklaşık 100 bin kişinin açlıktan ölebileceği uyarısını yapmıştı.

BM Genel Sekreteri "Bu bir trajedi ve bunun bir felakete dönüşmesini engellemeliyiz” dedi. Guterres, bu ülkelere yardım ulaştırmanın önündeki en büyük engelin, finansal sorunlar olduğuna dikkat çekerek, "sadece Güney Sudan, Somali, yemen ve Nijerya'ya bu yıl içinde destek verebilmek için 5 milyar 600 milyon doların üzerinde paraya ihtiyaç duyulduğunu, durumun aciliyeti bakımından Mart ayı sonuna kadar ise en az 4 milyar 400 milyon dolar gerekli olduğunun ifade etti.

BM Genel Sekreteri şimdiye kadar ancak 90 milyon dolar toplandığına dikkat çekti. Guterres, "Bu yılın başındayız ancak bu rakamlar beni yine de endişelendiriyor” dedi.

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