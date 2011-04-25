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Spor

20 MİLYON AVRO VEREN NURİ ŞAHİN'İ ALIR ANKARA (A.A)

25 Nisan 2011 16:55

-20 MİLYON AVRO VEREN NURİ ŞAHİN'İ ALIR ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Almanya'nın Borussia Dortmund takımının sportif direktörü Hans-Joachim Watzke, Nuri Şahin'in transferinden 20 Milyon Avro elde etmek istediklerini söyledi.  Watzke, İspanya'nın As gazetesine yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki Türk oyuncunun sözleşmesinin 2013'te biteceğini ve Nuri'nin sözleşmesini yenilemek istemediğini hatırlattı. Büyük takımların Nuri'nin peşinde olduğunu söyleyen Watzke, bu takımlar arasında Real Madrid, İnter ve Napoli'nin de bulunduğunu söyledi. Watzke, ''Elimizdeki mücevherleri satmaya alışık bir kulüp değiliz, ancak önemli bir teklif gelirse gözden geçiririz. Niyetimiz, oyuncunun transferinden 20 milyon avro elde etmek. Bu miktarın yarısını takımı güçlendirmek için kullanacağız'' dedi. Sakatlığı bulunan Nuri Şahin'in 6 hafta sahalardan uzak kalacağı sanılıyor. 

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