-20 liraya 100 bin kilometrelik hile ADANA (A.A) - 29.09.2011 - Değerini artırmak için bazı araçların satılmadan önce 20 lira ücret karşılığı kilometrelerinin düşürülerek alıcıların aldatıldığı bildirildi. Adana Galericiler Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, araç satışında görülen bazı hilelerin alıcıları mağdur ettiğini söyledi. Son dönemde sıkça görülen hilelerden birisinin de değerini artırmak amacıyla araçların kilometre göstergelerinde yapılan oynamalar olduğunu vurgulayan Güveloğlu, ''Doğru bir yol olmamasına rağmen vatandaşımız ve bazı galericiler aracı daha kolay ve yüksek fiyattan satmak için kilometresini düşürüyor. 20 liraya 100 bin kilometre düşürenler var. Kilometresine göre de 50 liraya kadar bu işi yapanlar sektörde çoğaldı'' dedi. Söz konusu işlemin bir bilgisayarla yapıldığını ve araç beynine bağlanan cihazla kilometrenin düşürüldüğünü anlatan Güveloğlu, göstergesi dijital olmayan araçlarda ise tornavida ile çıkarılan göstergeden kilometrenin düşürüldüğünü kaydetti. Kilometre hilesinin yaygınlaşma nedeninin vatandaşın satın alacağı araçta 150 bin kilometreyi bile yüksek görmesinden kaynaklandığını vurgulayan Güveloğlu, şöyle devam etti: ''Maalesef müşteri aracın kasasını sormadan kilometresini soruyor. Arabanın yüzüne bile bakmıyorlar. Vatandaş kilometresi 150 bin olmuş aracı ölü sayıyor. Benzinli bir aracın motoru, bakımları yapıldığında 1 milyon kilometre de olsa sorun çıkarmaz. Dizel araç ise 500 bin kilometre dayanır. 160 bindeki bir arabayı hurdaya mı ayıralım? Maalesef müşterilerimiz düşük kilometreli araca şartlanmış. 900 bin kilometrede olan ve motoruna işlem yapılmamış ticari taksiler var. Bu araçların bakımları düzenli yapıldığı için yıllarca sorun yaşatmıyor.'' Yılda 25 bin kilometre yapan bir aracın 20 yılda ancak 500 bin kilometreye ulaşabileceğini vurgulayan Güveloğlu, 'Maalesef vatandaşımız 2 yılda bir araç değiştirmeden yana. En fazla bir araca 3 yıl binebiliyoruz. Konfor ve teknoloji geliştikçe vatandaş yeni bir araca binmek istiyor. Beraberinde de ticaret hileleri ortaya çıkıyor'' diye konuştu. Aracın kilometresinde olan hileyi ancak ustaların anlayabileceğini ifade eden Güveloğlu, vatandaşların araç alırken kilometresinin yüksekliğine değil aracın darbeli ya da hasarlı olup olmadığına bakmasını tavsiye etti.