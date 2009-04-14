20 liralık yardım yapıp basına haber verdiler

Denizli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Sağlık Grubu, yaptığı 20 liralık yardımı basına haber olarak gönderdi.



Denizli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Sağlık Grubu'nun, okulunda düşüp ameliyat olduğu için yürümekte zorluk çeken 13 yaşındaki Duygu Çetin'e yaptığı 20 TL değerindeki koltuk değneği yardımını fotoğraflayıp, `Anlamlı Yardım' başlığıyla basın kuruluşlarına servis yapması tepkiye neden oldu.



Denizli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Sağlık Grubu Sözcüsü Mürşide Ağaoğlu ve grup üyesi Fatma Deşdemir, Çetin Ailesi'nin başvurusu üzerine İncilipınar Mahallesi'ndeki evlerini ziyaret etti. Maddi durumu iyi olmayan ailenin okulda düştüğü için bacağında kas yırtılması ve kıkırdak ezilmesi olan ve ameliyat edildiği için yürüyemeyen 13 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi kızları Duygu Çetin'e, koltuk değneğine ihtiyacı olduğu belirlendi. Bunun üzerine Sağlık Grubu üyesi Gülçin Özkan'ın desteğiyle küçük kıza 20 TL değerinde alüminyum koltuk değneği hediye edildi. Ağaoğlu ve Deşdemir, ailenin küçük kızına da çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye etti.



Birlikte fotoğraf çektirdiler



Sağlık Grubu üyeleri, koltuk değneğini Duygu Çetin'e kullandırıp birlikte fotoğraf çektirdi. Ailenin küçük kızına verilen kırtasiye malzemeleriyle birlikte de fotoğraflar çektirildi ve Denizli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, `Anlamlı Yardım' başlığıyla bir de bülten hazırlanıp basın kuruluşlarına servis yapıldı. Bültende Ağaoğlu, hayırsever vatandaşlardan aileye yardımda bulunmaları çağrısına da yer verildi.



Denizli Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin yoksul ve ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yapılan yardımların, ``Bir elin verdiğini diğer el görmemeli'' diyerek duyurulmaması yolundaki talimatına rağmen, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin, 20 TL'lik koltuk değneklerini reklam malzemesi yapması tepki topladı.



‘Yardım gizli kalmalı’



Denizli Müftüsü Mehmet Köse, İslam dinine göre yapılan yardımın gizli kalması gerektiğini söyledi. Köse, ``Eğer bir yardım yapılıyorsa bu gizli yapılmalıdır. Bu yardımı afişe etmek reklam etmek feyz ve bereketini azaltır. Bu itibarla dinimiz yapılan yardımların afişe edilmesine sıcak bakmamaktadır. Yardım yapılmasını teşvik etmek, özendirmek anlamında bir düşünce varsa yaptığın yardım bir şeye benzesin. Büyük bir şey olsun ki, insanları teşvik etsin özendirsin'' diye konuştu.

