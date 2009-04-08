20 liralık orkinoslar kapanın elinde kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tanesi 20 liradan satışa sunulan yaklaşık 10 ton orkinos balığı, izdihama neden oldu. Yaşanan izdiham polis ekipleri tarafından sonlandırıldı.



Avlanmak üzere Karadeniz'den Ege açıklarına gelen Oruç Reis ile Yaşar Reis adlı balıkçı tekneleri tarafından avlanan yaklaşık 10 ton orkinos, Marmaris Gümrük İskelesi'nde satışa sunuldu.



Vatandaşlar ve turistler, tanesi 20 TL'den satışa sunulan balıkları satın almak için harekete geçince izdiham yaşandı. Marmaris'te tatil yapan turistlerin ve vatandaşların 2'şer 3'er tane orkinos aldıkları ve balıkları evlerine bisiklet ve motosikletleriyle götürdükleri gözlendi.



Yaşanan izdihamın, polis ekiplerinin uyarısıyla sonlandırılmasından sonra vatandaşlar, balık almak için uzun kuyruklar oluşturdu.



Marmaris'te günlük yaşamın çok pahalı olduğunu öne süren bir grup turist ise bu fiyatı ucuz buldukları için çok sayıda balık aldıklarını söylediler.



10 ton balık 2 saatte satıldı



Balık sezonun başlamasının ardından Ege denizi açıklarında avlanmaya başladıklarını anlatan Oruç Reis adlı balıkçı teknesinin kaptanı Adnan Aydın, iki gırgırda yaklaşık 70 balıkçı çalıştığını belirterek, "Yaklaşık 10 ton orkinos balığı var. Balıkların tanesini 20 TL'den sattık. 10 ton balık iki saatte satıldı. Biz vatandaşa ucuz balık satıyoruz" dedi.



Bu arada, 20 TL'den satışa sunulan ve her biri yaklaşık 10 kilo olan orkinos balığının, balıkçı halinde 60 TL'den satıldığı bildirildi.

