-20 KİLOGRAM KÜLÇE ALTINI ÇALAN ZANLILAR ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - Fatih'te kırmızı ışıkta bekleyen zırhlı aracın tekerleğini bıçakla patlatarak 20 kilogram külçe altını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve uluslararası suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 6 zanlı, adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, 12 Nisan'da, Fatih Sahil Kenndy Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen bir kuyumcunun zırhlı aracı, yanına yaklaşan motosikletteki bir şüphelinin, bıçakla lastiğini patlatması ve diğer otomobildeki şüphelilerin de 20 kilogram külçe altının bulunduğu çantayı çalmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok yönlü çalışma yürüttü. Olaydan bir gün önce ve olay sırasındaki Kapalıçarşı ve Sahil Kenndy Caddesi üzerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalarda, zırhlı aracı takip eden şüphelilerin bulunduğu otomobilin, kiralandığı, kiralayan kişinin de Venezuelalı bir kişi olduğu belirlendi. Venezuelalı şüphelilerin olaydan önce 10 Nisan'da 3 kişi olarak İstanbul'a giriş yaptıkları, Taksim'de 3 farklı otelde kaldıkları, hırsızlık olayından 15 dakika sonra bu otellerden valizlerini alarak ayrıldıkları, olay günü suç örgütünün elebaşısı olduğu belirlenen Brezilya vatandaşı Laith A. ve yardımcısı İtalya vatandaşı Kework P. ile birlikte 11 şüphelinin Maslak'ta beş yıldızlı bir otelde buluştukları tespit edildi. Olay günü suç örgütü elabaşı Laith A'nın Venezuelalı şüpheli Juan Jose James B. (42), Jose Angel Badillo G. (50) ve Dıorsys Alexıs Volcan M'yi (28) Atatürk Havalimanı'na bıraktığı, 3 şüphelinin de yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı. Ertesi gün şüpheli Laith A. ile Kework P'nin İkitelli'de bulunan şüpheli Apraham O'nun altın eritme atölyesinde 4 kilogram 24 ayar külçe altını 1'er kilogramlık 22 ayar altına kendi markaları damgasıyla çevirdikleri, 16 kilogrmını da 2'şer kilogramlık külçe altınlara çevirdikleri belirlendi. Şüpheli Apraham O'nun, Kapalıçarşı'da da bir kuyumcu dükkanı bulunduğu öğrenildi. Çalışmalar sonucunda 3 gün önce söz konusu olaya karıştıkları belirlenen uluslararası suç örgütü üyesi 6 şüpheli Apraham O. (53), Garabet B. (38), Herman Serkiz K. (59) Mustafa Ç. (53) Halil Ç. (26) ve Murat Ö. (41) belirlenen adreslerinde gözaltına alındı. Olaya ilişkin suç örgütü elebaşısı Brezilya vatandaşı Laith A. ile yardımcısı İtalya vatandaşı Kework P. ve suç örgütü üyesi 3 Venezuela vatandaşının da İnterpol ile bağlantılı olarak arandığı, çalınan altınların bulunmasına yönelik çalışmanın da sürdürüldüğü bildirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 zanlı, İstanbul Adliyesine sevk edildi.