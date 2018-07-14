20. kattan 'düşerek' öldü, otopsi raporunda boğuşma izlerine rastlandı; Şule Çet'in avukatı konuştu

Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek ölen Gazi Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet'in otopsi raporu ortaya çıktı. Boğuşma izlerine ve zorla ilişki bulgularına rastlanan otopsi raporunun ortaya çıkmasının ardından Şule Çet'in avukatı Umur Yıldırım konuştu. Yıldırım, katil şüphelisi Ç.A.'nın serbest bırakıldığını hatırlatarak, Çet’in katledilmesinin hukuksal açıdan ihmaller ve delil karartmalarla dolu olduğunu ifade etti.

Otopsi raporuyla "intihar etmediği, tecavüze uğradıktan sonra plazanın 20. katından atıldığı" iddiaları güçlenirken, sosyal medyada '#ŞuleÇetİçinAdalet' ile kampanya başlatıldı. Binlerce paylaşımda otopsi raporuna rağmen bir numaralı katil zanlısının serbest bırakılmasına tepki gösterilirken, '#ŞuleÇetİçinAdalet' Twitter'da Trend Topic (TT) oldu.

Çağatay A., Şule Çet’in ölümünde bir numaralı şüpheli olarak 2 kez gözaltına alındı ve her ikisinde de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cumhuryet'ten Ekin Akaz'ın haberi aynen şöyle:

Yıldırım, olay gününün kamera kayıtlarının bile kendileriyle bu hafta paylaşıldığını, ilk hazırlanın dosyanın olmayan deliller içerdiğini, avukatı olarak; kendisinin de savcılıkta yapılan ilk sorguya alınmadığı ifade etti.

Yıldırım, telefon takibinden, adli tıp raporlarına kadar süreç içerisinde pek çok ihmal ve delil karartma şüphesi oluşturabilecek öğe olduğunu belirtti. "Pek çok cinayet davasında olduğu gibi olay yerine de ilk olarak, cinayet değil karakol polislerinin geldiğini" söyleyen Yıldırım "Bu olayın kesinlikle bir tecavüz ve cinayet olayı olduğu açıktır. Yeniden hazırlanacak iddianamede de olayın bu şekilde ele alınması gerekir bununla birlikte suçun bu şekilde tanımlanan bir suçun cezası olacak yargılama sürecinin yaşanmasını umut ediyoruz" dedi.