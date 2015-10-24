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20 ilin milletvekilleri değişebilir; İşte kritik şehirler

İlk sıra değil, son sıra adaylarının kritik olduğunu belirten Demokrasi Denetçileri'nin raporuna göre, 480 milletvekili adayının seçilmesi garanti

24 Ekim 2015 03:27

Milletvekili seçimlerinde sandığa giderek seçtiğimiz parti veya kişiye oy veriyoruz ancak bizim seçtiğimiz adaylar çoğunlukla parti liderlerinde onaylanmış ve elenmiş kişilerden oluşuyor.  Parti liderleri çoktan istediği ismi seçilmesi garanti kabul edilen yerlere yerleştirmiş oluyorlar. Bunu dikkate alan Demokrasi Denetçileri, oyumuzun etkili olduğu, son sıradaki milletvekili adayının oyumuzla belirleneceği illerin ve buralardan aday gösterilen milletvekillerinin listesini çıkardı. Yapılan dağılıma göre, 480 milletvekilinin seçilmesi neredeyse garanti altına alınmış durumda ancak 20 ilde yüzde 1,3’ün altındaki bir oy değişimi TBMM’ye gönderilen ismi değiştirebilir. Demokrasi Denetçileri’nin raporundan satır başları şöyle:

 

MHP, CHP ve HDP AKP ile yarışacak

 

Yüzde 3’ün altında bir oy artışı ile vekil seçilebilecek 19 MHP adayından 12’si; 11 CHP adayından 8’i ve 12 HDP adayından 6’sı koltuk mücadelesinin AKP’nin son sıra adaylarına karşı verecek. AKP’nin sınırdaki 17 adayından 7’si CHP ve 7’si MHP ile yarışacak

 

45 ilde sandalye dağılımı değişmeyecek

 

Anketler 7 Haziran’daki tablonun çok fazla değişmeyeceğini gösteriyor. Analizlerimiz 45 ilde sandalye dağılımının değişmeyeceğini, yaklaşık 480 vekilin yerinin garanti olduğunu gösteriyor

 

Son ana kadar mücadele

 

Yüzde 0.1 oy farkı Kocaeli | Ali Haydar Konca (HDP) - Lütfü Türkkan (MHP)

İstanbul 3 | Fuat Çakıroğlu (MHP) - Mürteza Zengin (AKP)

Samsun | Hüseyin Edis (MHP) - Orhan Kırcalı (AKP)

7 Haziran’da Kocaeli, İstanbul 3 ve Samsun’da kazananlar kıl payı farkla belli olmuştu; 1 Kasım’da da mücadelenin son ana kadar hatta itirazlar aşamasında kıran kırana devam etmesi bekleniyor.

Demokrasi Denetçileri'nin raporuna ulaşmak için tıklayınız...

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