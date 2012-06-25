20 ilde KESK'e KCK baskını: Başkan Lami Özgen dahil 71 kişi gözaltında!

KCK soruşturması kapsamında KESK’e ve konfederasyona bağlı sendiklara 20 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında KESK Başkanı Lami Özgen'in de bulunduğu 71 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı.

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatıyla terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve konfederasyona bağlı sendikalara operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ankara, Eskişehir, Aydın, Diyarbakır, Hakkari, Adana ve İzmir'in de arasında bulunduğu 20 ilde birçok adrese baskın yaptı.

Ankara’da da polis ekipleri, sabah 06.00 sıralarında Eğitim Sen Genel Merkezi'ne giderek, arama başlattı.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Kasım Birtek'in de aralarında bulunduğu 6 kişi Diyarbakır’da gözaltına alındı.

71 gözaltı kararı

Soruşturmada KESK ve Eğitim Sen'in yanı sıra SES, BES, Tüm Bel-Sen ve Birleşik Taşımacılık Sendikası'nın bir kısmı eski 71 yetkilisi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Tombul: Mücadelemiz sürecek

Sendikanın genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, operasyonlara tepki gösteren KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, hükümetin kendisi gibi düşünmeye herkesi susturmaya çalıştığını söyledi.

Tombul, şöyle konuştu:

''Bu gözaltıların nedeni KESK'in kamuda yeni uygulamalara karşı sürdürdüğü itiraz, 21 Aralık'ta yaptığı grev, 28-29 Mart'ta bütün Türkiye'yi doğrudan etkileyen '4+4+4' diye bilinen yasaya karşı gösterdiği direnç ve 23 Mayıs'ta toplu sözleşmede verilen zamlara itiraz ettiği için yapılan büyük grevdir.

Türkiye'nin Suriye'ye müdahalenin eşiğine geldiği, emperyalist müdahaleye ve ‘savaşa hayır’ diyen güçlerin sokağa çıkacağı bir dönemde, bu mücadeleyi engellemek için KESK'e dönük bir operasyon gerçekleştirildi.''

KESK'in kamuoyunda marjinalize edilmeye çalışıldığını ifade eden Tombul, “AKP hükümeti şunu bilmelidir ki bugüne kadar uyguladığı hiçbir gözaltı, baskı KESK'i mücadelesinden alıkoyamamıştır, bundan sonra da mücadelemizi engelleyemeyecektir” dedi.

Tombul, saat 17.00'de Kızılay'da toplanarak Başbakanlık'a doğru yürüyeceklerini sözlerine ekledi.

Yıldız: Hükümetin operasyonu

Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız da "Siyasal iktidarın bir operasyonuyla karşı karşıyayız'' dedi.

Sendikalarına yönelik bu tutumun sonuç vermeyeceğini ifade eden Yıldız, ''Bu ve benzeri operasyonlarla sendikamızın yıpratılmasına, baskı altına alınmasına olanak olduğunu zannedenler yanılmaktadır'' diye konuştu.

'Darbe görüntüsü'

Bu arada, operasyonların ardından bazı CHP ve BDP’li milletvekilleri KESK Genel Merkezi’ne gitti.

Muhalefetin susturulmak istendiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ankara'nın merkezinde gördüğümüz bu görüntü bir darbe görüntüsüdür. Yargı eliyle yapılan bu operasyonlar AKP iktidarının muhalefeti sindirme operasyonudur. Karşısında durmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Etnik bir av yapıldığını ifade eden BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da şöyle konuştu: ''Bu mahkeme kararına bakınca şunu anladık ki hükümete ve özel yetkili mahkemelere göre bu ülkede Kürt olmak suç. Eğitimden sağlığa her alandaki sendika ve konfederasyonların en temel hak ve hürriyetlerine darbe dönemlerinde dahi böyle bir saldırı olmamıştır."

'Yasadışı örgüt gibi göstermeye çalışıyorlar'

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı ve konfederasyonun Hukuk Danışmanı Öztürk Türkdoğan, sendikal çalışmaların, yasadışı örgüt çalışmalarıymış gibi lanse edilmek istendiğini ifade etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı ve konfederasyonun Avukatı Selçuk Kozağaçlı, haklı gerekçeye dayanan bir arama veya zapt etme kararı olmaksızın sadece genel başkanın işyeri diye gösterilerek bazı evraklara el konulmasını kabul edemeyeceklerini söyledi.

Mazlum-Der Genel Başkanı Faruk Ünsal da konfederasyonun yanında olduklarını bildirdi.

'Susturacaklarını zannedenler yanılgı içerisinde'

Yazılı bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Erol Ekici de, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyerek, ''Emek ve demokrasi mücadelesinde önemli yeri olan KESK'i, baskı ve engellemelerle susturacaklarını zannedenler büyük yanılgı içerisindedir'' dedi.

İşte operasyon yapılan bazı iller:

ANKARA

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen KCK Soruşturması kapsamında, KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in genel merkezdeki odasında yapılan arama tamamlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler genel merkezden ayrıldı.