20 ilde KESK'e KCK baskını: Başkan Lami Özgen dahil 71 kişi gözaltında!

KCK soruşturması kapsamında KESK’e ve konfederasyona bağlı sendiklara 20 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında KESK Başkanı Lami Özgen'in de bulunduğu 71 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı.
Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatıyla terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve konfederasyona bağlı sendikalara operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ankara, Eskişehir, Aydın, Diyarbakır, Hakkari, Adana ve İzmir'in de arasında bulunduğu 20 ilde birçok adrese baskın yaptı.
Ankara’da da polis ekipleri, sabah 06.00 sıralarında Eğitim Sen Genel Merkezi'ne giderek, arama başlattı.
KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Kasım Birtek'in de aralarında bulunduğu 6 kişi Diyarbakır’da gözaltına alındı.
71 gözaltı kararı
Soruşturmada KESK ve Eğitim Sen'in yanı sıra SES, BES, Tüm Bel-Sen ve Birleşik Taşımacılık Sendikası'nın bir kısmı eski 71 yetkilisi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı öğrenildi.
Tombul: Mücadelemiz sürecek
Sendikanın genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, operasyonlara tepki gösteren KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, hükümetin kendisi gibi düşünmeye herkesi susturmaya çalıştığını söyledi.
Tombul, şöyle konuştu:
''Bu gözaltıların nedeni KESK'in kamuda yeni uygulamalara karşı sürdürdüğü itiraz, 21 Aralık'ta yaptığı grev, 28-29 Mart'ta bütün Türkiye'yi doğrudan etkileyen '4+4+4' diye bilinen yasaya karşı gösterdiği direnç ve 23 Mayıs'ta toplu sözleşmede verilen zamlara itiraz ettiği için yapılan büyük grevdir.
Türkiye'nin Suriye'ye müdahalenin eşiğine geldiği, emperyalist müdahaleye ve ‘savaşa hayır’ diyen güçlerin sokağa çıkacağı bir dönemde, bu mücadeleyi engellemek için KESK'e dönük bir operasyon gerçekleştirildi.''
KESK'in kamuoyunda marjinalize edilmeye çalışıldığını ifade eden Tombul, “AKP hükümeti şunu bilmelidir ki bugüne kadar uyguladığı hiçbir gözaltı, baskı KESK'i mücadelesinden alıkoyamamıştır, bundan sonra da mücadelemizi engelleyemeyecektir” dedi.
Tombul, saat 17.00'de Kızılay'da toplanarak Başbakanlık'a doğru yürüyeceklerini sözlerine ekledi.
Yıldız: Hükümetin operasyonu
Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız da "Siyasal iktidarın bir operasyonuyla karşı karşıyayız'' dedi.
Sendikalarına yönelik bu tutumun sonuç vermeyeceğini ifade eden Yıldız, ''Bu ve benzeri operasyonlarla sendikamızın yıpratılmasına, baskı altına alınmasına olanak olduğunu zannedenler yanılmaktadır'' diye konuştu.
'Darbe görüntüsü'
Bu arada, operasyonların ardından bazı CHP ve BDP’li milletvekilleri KESK Genel Merkezi’ne gitti.
Muhalefetin susturulmak istendiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ankara'nın merkezinde gördüğümüz bu görüntü bir darbe görüntüsüdür. Yargı eliyle yapılan bu operasyonlar AKP iktidarının muhalefeti sindirme operasyonudur. Karşısında durmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.
Etnik bir av yapıldığını ifade eden BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da şöyle konuştu: ''Bu mahkeme kararına bakınca şunu anladık ki hükümete ve özel yetkili mahkemelere göre bu ülkede Kürt olmak suç. Eğitimden sağlığa her alandaki sendika ve konfederasyonların en temel hak ve hürriyetlerine darbe dönemlerinde dahi böyle bir saldırı olmamıştır."
'Yasadışı örgüt gibi göstermeye çalışıyorlar'
İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı ve konfederasyonun Hukuk Danışmanı Öztürk Türkdoğan, sendikal çalışmaların, yasadışı örgüt çalışmalarıymış gibi lanse edilmek istendiğini ifade etti.
Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı ve konfederasyonun Avukatı Selçuk Kozağaçlı, haklı gerekçeye dayanan bir arama veya zapt etme kararı olmaksızın sadece genel başkanın işyeri diye gösterilerek bazı evraklara el konulmasını kabul edemeyeceklerini söyledi.
Mazlum-Der Genel Başkanı Faruk Ünsal da konfederasyonun yanında olduklarını bildirdi.
'Susturacaklarını zannedenler yanılgı içerisinde'
Yazılı bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Erol Ekici de, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyerek, ''Emek ve demokrasi mücadelesinde önemli yeri olan KESK'i, baskı ve engellemelerle susturacaklarını zannedenler büyük yanılgı içerisindedir'' dedi.
İşte operasyon yapılan bazı iller:
ANKARA
Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen KCK Soruşturması kapsamında, KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in genel merkezdeki odasında yapılan arama tamamlandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler genel merkezden ayrıldı.
KESK Genel Merkezi'ne gelerek yetkililerle görüşen BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.
Mahkeme kararını basın mensuplarına gösteren Kaplan, ''Bu mahkeme kararına bakınca şunu anladık ki hükümete ve özel yetkili mahkemelere göre bu ülkede Kürt olmak suç. Eğitimden sağlığa her alandaki sendika ve konfederasyonların en temel hak ve hürriyetlerine darbe dönemlerinde dahi böyle bir saldırı olmamıştır'' diye konuştu.
Operasyonun gündemi değiştirmeye yönelik olduğunu öne süren Kaplan, soruşturmayı Meclis'e taşıyacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.
İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı ve konfederasyonun Hukuk Danışmanı Öztürk Türkdoğan da sendikal çalışmaların, yasa dışı örgüt çalışmalarıymış gibi lanse edilmek istendiğini savunarak, 71 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu söyledi.
Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı ve konfederasyonun Avukatı Selçuk Kozağaçlı ise konfederasyon hakkında haklı gerekçeye dayanan bir arama veya zapt etme kararı olmaksızın sadece genel başkanın iş yeri diye gösterilerek bazı evraklara el konulmasını kabul edemeyeceklerini söyledi.
Mazlum-Der Genel Başkanı Faruk Ünsal da konfederasyonun yanında olduklarını bildirdi.
İZMİR
Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatıyla KESK ve bağlı sendikaların çok sayıda yöneticisi hakkındaki gözaltı kararı sonrasında İzmir'de 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Ahmet Koçyiğit ile Abdulkadir Baydur'u gözaltına aldı.
Evlerinde arama yapılan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği bildirildi.
ANTALYA
Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından yürütülen KCK'ya yönelik operasyon kapsamında KESK Ankara Şube Sekreteri Erdal Turan Antalya'da gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde öğretmenevine giderek KESK Ankara Şube Sekreteri Erdal Turan'ı gözaltına aldı. Turan, burada yapılan aramaların ardından Ankara'ya gönderilmek üzere emniyete getirildi. Erdal Turan'ın tatil için Antalya'ya geldiği öğrenildi. Erdal Turan'ın polisin teknik dinlemesine takıldığı, bu sebeple gözaltına alındığı belirtildi.
ADANA
Adana'da KCK soruşturması kapsamında Haber-Sen Adana Şube Sekreteri Yusuf Kösele gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan PTT Lojmanları'na gelen polisler, KESK'e bağlı Haber-Sen Adana Şube Sekreteri Yusuf Kösele'nin evinde arama yaptı. Aramaların sona ermesinin ardından Kösele gözaltına alındı. Kösele, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yusuf Kösele'nin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
DİYARBAKIR
KCK Soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve Eğitim Sen Diyarbakır Şube Başkanı Kasım Birtek'in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hakkında gözaltı kararı bulunan Özgen, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmekte iken, Silvan ilçesi girişinde gözaltına alındı.
Özgen'in alınan sağlık raporunun ardından Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.
Öte yandan, Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi'nde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri saat 05.30'da arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren aramaların ardından Şube Başkanı Kasım Birtek'in de aralarında bulunduğu 4 Eğitim Sen üyesi gözaltına alındı.
Ayrıca, Tüm Bel-Sen üyesi olan ve aynı zamanda KESK Meclis üyesi Ayten Tekeş'in de sabaha karşı evinde yapılan arama sonucunda gözaltına alındı.
MARDİN
Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatı ile terör örgütü KCK/PKK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlar Mardin'e de uzandı. KESK'e bağlı Eğitim-Sen Mardin Şubesi yöneticisi H.Y. terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.Y.'nin, ifadesi alınmak üzere Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
ADIYAMAN
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polis ekipleri, KESK'e bağlı Eğitim-Sen'de arama yaptı, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde bulunan Eğitim-Sen şube binasına geldi. Polisler burada arama çalışması başlattı. KCK soruşturması kapsamında arama yapan polis ekipleri, Eğitim-Sen şube yöneticisi Erdal Yılmaz ve Bekir Gürbüz'ü gözaltına aldı.
Eğitim-Sen Şube Başkanı Hediye Kılınç, arama sonrası şu açıklamayı yaptı: "Şube yöneticimiz ve eski şube başkanımız olmak üzere 2 arkadaşımızın odaları emniyet güçleri tarafından arandı. Şube yöneticimiz Erdal Yılmaz'ın yönetici olmasından kaynaklı olarak kendi özel eşyaları, dolabı arandı. Şu an her iki arkadaşımız da gözaltına alındılar."
SİİRT
Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatıyla KCK soruşturması kapsamında Siirt'te İnsan Hakları Derneği (İHD) ile Eğitim-Sen şubelerinde arama yapıldı.
Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatıyla Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İnsan Hakları Derneği ile Eğitim-Sen şubelerinde arama yapıldı.
Eğitim-Sen üyesi Ş.K'nın gözaltına alındığı operasyonda, İHD ve Eğitim-Sen şubelerindeki bazı doküman ve belgelere el konuldu.
MERSİN
Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Mersin'deki Eğitim-Sen binasında yapılan arama sona erdi. Yaklaşık 3 saat devam eden aramada, bilgisiyar harddisklerinin kopyası alındı, bazı evraklara el konuldu. Evraklar incelenmek üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Dışarıda bekleyen KESK üyeleri, polis binadan ayrılırken protesto gösterisinde bulundu. Basın açıklamasının ardından KESK üyeleri binaya girdi.
KOCAELİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü KCK soruşturması kapsamında Kocaeli'de 4 adreste arama yapıldı. Aramalarda bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli'nin Darıca, Çayırova ve Başiskele ilçelerindeki 4 adreste arama yaptı. Aramalarda, D.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, evrak, CD, bilgisayar ve terör örgütü elebaşısının propagandasını yapan dökümanlara el konulduğu öğrenildi. Şüpheli, D.B.'nin Ankara'ya gönderilceği ifade edildi.
VAN
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin KCK soruşturması kapsamında sabah saatlerinde KESK'e yönelik düzenlediği operasyonda, Van'da 2 kişi gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde KESK Genel Merkezi ile bağlı sendikaların genel merkezlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu 58 kişi gözaltına alınmıştı. Van'da da Eğitim-Sen üyesi Müzait K. ile SES üyesi Cengiz P.'nin Ankara'dan gelen polisler tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınanların, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüldüğü kaydedildi.
HAKKARİ
Hakkari'de terör örgütü KCK soruşturmasın kapsamında KESK, SES ve Tüm Bel-Sen genel merkezleri ile bazı sendikacıların evlerinde arama yapılıyor.
Hakkari'de Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası (DİVES) Genel Başkan L.Ö.'nün Biçer Mahallesi'ndeki evi, Yapı-Yol Sen Temsilcisi İ.A.Bulak Mahallesi'ndeki evi ile KESK Hakkari Şubeler Platformu binasına baskın düzenlendi. Operasyonda, şu ana kadar gözaltına alınan olmazken, baskınlarda çok sayıda belgeye el konulduğu öğrenildi.
Sendika binalarındaki aramalar devam ediyor.
TUNCELİ
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Tunceli Şubesi'nde arama yapılırken, şube başkanı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eğitim-Sen Tunceli Şubesi'nde arama yapıldı. Sabah saat 06.00'da gerçekleşen aramanın ardından Eğitim-Sen Tunceli Şube Başkanı Hasan Ölgün'ün oturduğu Atatürk Mahallesi'ndeki evinde de arama yapıldı. Her iki aramada bilgisayar ve bazı dökümanlara el konulurken, Eğitim-Sen Tunceli Şube Başkanı Hasan Ölgün gözaltına alındı.