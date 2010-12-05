-20 HÜKÜMET, 10 BAŞBAKAN, 5 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ ÇEŞME (A.A) - 05.12.2010 - İzmir'in tatil cenneti Çeşme'de görev yaptığı süre içinde 20 hükümet, 10 başbakan, 5 cumhurbaşkanı, 8 kaymakam ve 5 belediye başkanıyla çalışan Turizm İlçe Müdürü Osman Kabasakal (63), Ocak ayında emekli olacak. İlçede İngilizce öğretmen olarak görev yaparken, vekaleten atandığı Çeşme Turizm İlçe Müdürlüğü görevini 31 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Kabasakal, bu sürede, Çeşme'nin turizmde gelişebilmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. Kabasakal, ocak ayında emekliye ayrılacağını belirterek, ''Emekli olduktan sonra Çeşme Turizm Tanıtma Vakfını kurmak için çalışacağım. Artık gönüllü turizm elçisi olarak çalışmalarıma devam edeceğim'' dedi. Türk-Yunan ilişkilerinin gelişebilmesi için 25 yılını harcadığını söyleyen Kabasakal, Sakız Adasında bulunan 17 ilköğretim okulunu İzmir'deki bazı okullarla kardeş okul yaptığını, Sakız Adasında yaşayanlarla karşılıklı sportif organizasyonlara imza attıklarını anlattı. Çeşme'de kendilerinin Sakız Adası broşürleri hazırladığını, Sakız Adası'nda da Çeşme broşürler hazırlandığını ve halka dağıtıldığını anlatan Kabasakal, şunları söyledi: ''Bu çalışmalar sayesinde 5 yıl öncesine kadar 6 bini geçmeyen Yunanlı turist sayısı günümüzde 45 bine kadar yükseldi. Bu bizim için bir övünç kaynağıdır. Barışa hizmet ettiğime inanıyorum. Thedorakis Barış Ödülü sahibi olmak benim için gurur verici. Yeşil pasaporta vizenin kaldırılması konusunda Yunanlı meslektaşlarımla defalarca toplantılar düzenledik. Eskiden Çeşme'de İngilizce kursları yapılırdı, şimdi Yunanca kursları revaçta. Bir şeyleri değiştirebildiysek ne mutlu bize.'' Osman Kabasakal, görev süresi boyunca Cumhurbaşkanlarından Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile çalıştığını, başbakanlardan ise Süleyman Demirel, Bülent Ulusu, Turgut Özal, Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan, Tansu Çiller, Bülent Ecevit, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan ile görev yapma şansı yakaladığını ifade ederek, ilçede de 8 kaymakam, 5 belediye başkanıyla turizm için birlikte çalıştıklarını ifade etti.