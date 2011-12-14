20 hedefi gösteren liste ön çalışmadır

T24- Genelkurmay Başkanlığı, bir gazetede çıkan ''Karacılar, Havacılara Şike Yaptı'' başlıklı haberle ilgili olarak, ''Basında yer alan ve 20 hedefi gösteren liste, üzerinde çalışılan ancak onaylanmamış bir ön çalışma (taslak) ürünüdür'' açıklamasında bulundu.





Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün bir gazetede çıkan ''Karacılar Havacılara Şike Yaptı'' başlıklı haberle ilgili olarak açıklama yayımlandı.





Haberde, ''bombalanacak hedefler, İkinci Ordu tarafından Hava Kuvvetlerine 18 kez yanlış verildi, hedefleri vurmaya giden jetler, dağı taşı bombalayarak üslerine döndü'' şeklinde ifadelere yer verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





''Basında yer alan haberin sansasyon yaratmak amacıyla, hiçbir araştırma yapılmadan, sadece ele geçirilen taslak bir çalışmaya dayandırılarak kamuoyuna aktarılması üzüntü ile karşılanmıştır. İkinci Ordu Komutanlığı tarafından; 30 Ekim 2011 tarihinde, saat 20.18'de, grid koordinatları belirlenen 26 terörist hedefine Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ile ani yakın hava desteği isteğinde bulunulmuştur. Bu isteğin; Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca ayrıntılı analizi yapılmış, Genelkurmay Başkanlığı ve faaliyeti icra edecek olan 2'nci Hava Kuvveti Komutanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanmış ve uygun bulunan 13 hedef 30 Ekim günü saat 23.00-23.59 arasında başarılı bir şekilde ateş altına alınmış ve hedefler tam isabetle vurulmuştur. Basında yer alan ve 20 hedefi gösteren liste, üzerinde çalışılan ancak onaylanmamış bir ön çalışma (taslak) ürünüdür. Ayrıca, yüce milletimizin ordusu olmakla her zaman gurur ve onur duyan Türk Silahlı Kuvvetleri; yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge ve talimatlara uygun olarak yüksek görev bilinci ve sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. TSK yaptığı her faaliyetin hesabını verebilecek güçtedir. Bu ve buna benzer haberlerin, terörle mücadelemize zarar veremeyeceğinin bilinmesi hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.''

