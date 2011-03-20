-20 HEDEF VURULDU WASHINGTON (A.A) - 19.03.2011 - Libya'ya düzenlenen operasyonda ABD ve İngiliz savaş gemileri ve denizaltılarından 112 seyir füzesi fırlatıldığı, toplam 20 hedefin vurulduğu açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, hedef alınan noktaların, koalisyon güçleri hava kuvvetleri pilotları için tehlike yaratabilecek hedeflerle, sivillere zarar vermesi mümkün olabilecek hedefler olduğunu belirtti. Füze saldırılarının ana amaçlarından birinin, "insanlı savaş uçağı uçuşlarının yapılmasının koşullarını oluşturmak olduğu" kaydedildi. Henüz Libya'da hiç bir ABD kara askeriyle, Libya semalarında ABD uçağı olmadığı kaydedildi.