T24 LogoT24 Logo
Dünya

20 HEDEF VURULDU WASHINGTON (A.A)

20 Mart 2011 00:48

-20 HEDEF VURULDU WASHINGTON (A.A) - 19.03.2011 - Libya'ya düzenlenen operasyonda ABD ve İngiliz savaş gemileri ve denizaltılarından 112 seyir füzesi fırlatıldığı, toplam 20 hedefin vurulduğu açıklandı.  ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, hedef alınan noktaların, koalisyon güçleri hava kuvvetleri pilotları için tehlike yaratabilecek hedeflerle, sivillere zarar vermesi mümkün olabilecek hedefler olduğunu belirtti.  Füze saldırılarının ana amaçlarından birinin, "insanlı savaş uçağı uçuşlarının yapılmasının koşullarını oluşturmak olduğu" kaydedildi.  Henüz Libya'da hiç bir ABD kara askeriyle, Libya semalarında ABD uçağı olmadığı kaydedildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24