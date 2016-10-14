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20 günlük bebeğini duvara vura vura öldürdü!

Cinnet getirdiğini söyleyen 20 yaşındaki kadın, emniyetteki ifadesinde ne yaptığını bilmediğini savundu

14 Ekim 2016 17:42

Amasya'da cinnet getirip, 20 günlük kız bebeğini duvarlara çarparak öldürdüğü iddia edilen 20 yaşındaki Ayşe I., polis tarafından gözaltına alındı.

Bir yakının evinde kalan Ayşe I., henüz belirlenemeyen bir nedenle 20 günlük Elif bebeği duvarlara çarparak öldüresiye dövdü.

DHA'nın haberine göre, çığlık sesleri üzerine diğer odada bulunan yakınları durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sağlık durumu ağır olan bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Elif bebek kurtarılamadı.

Olayın ardından anne Ayşe I., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Bir anlık cinnetti. Ne yaptığımı bilemedim. Çocuğumun ölümüne sebep olduğum için çok üzgünüm" dediği belirtildi. Ayşe I. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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