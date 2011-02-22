-20 GÜN ÖNCE LİBYA'YA GİTMİŞTİ SAMSUN (A.A) - 22.02.2011 - Samsun'un Çarşamba ilçesinden 20 gün önce Libya'ya çalışmaya giden inşaat işçisinden 2 gündür haber alınamıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aktaş, 2 çocuk babası oğlu Hasan Aktaş'ın 20 gün önce Libya'daki kardeşi Remzi Aktaş'ın yanına inşaatta çalışmaya gittiğini söyledi. Remzi Aktaş'ın bir süre önce iznini geçirmek üzere Türkiye'ye geldiğini Mehmet Aktaş'ın ise Libya'da kaldığını belirten baba Aktaş, Libya'daki olayların ardından oğlundan haber alamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini dile getirdi. Aktaş, ''Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımızdan olaya el koymasını istiyorum. Şu anda oğlumun olduğu yer çok feci. 2 gündür arıyorum çocuğuma ulaşamadım. Burada çocukları var. Benden, 'baba gidip orada çalışayım' diye izin istedi. En sonunda bu hallere düştü'' dedi. Hasan Aktaş'ın eşi Fatma Aktaş ise eşinin 20 gün önce çalışmaya gittiğini belirterek, ''Eşimin sağ salim gelmesini istiyorum. Başbakanımıza ve Dışişleri Bakanımıza yalvarıyorum. Devletimiz uçak ve gemi gönderdi, ama eşimden hala bir haber gelmedi. Eşimin yanında amcasının çocuğu da var. Ona da ulaşamıyoruz. Hayatlarından endişe ediyoruz'' diye konuştu.