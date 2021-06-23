20 dolar çekmek için bankaya gitti; hesabında 1 milyar dolarla karşılaştı

ABD'de Julia Yonkowski isimli bir kadın, para çekmek için bankaya gittiğinde hesabında 999,985,855.94 dolarla karşılaştı. Paranın nerden geldiğini bilmediğini söyleyen Yonkowski, siber tehditler almaktan korktuğunu, paraya günlerdir dokunmadığını söyledi.

Fox 8 kanalında yer alan habere göre, Florida'da yaşayan Julia Yonkowski, 20 dolar çekmek için bankaya gittiğinde hesabında 999,985,855.94 dolarla karşılaştı. Parayı gördüğü anlatan Yonkowski, "Aman tanrım çok korktum. Çok sayıda insan piyangoyu kazandığını düşünür ama ben korktum" dedi.

Parayı cumartesi akşamı gördüğünü söyleyen kadın, miktardan hiç çekmediğini söyledi ve ekledi: "Böyle para gördüğünde bunu alan, kullanan sonra geri ödemek zorunda kalan insanlar olduğunu biliyorum. Ben zaten kullanmam çünkü benim param değil."

Bankaya da ulaşmaya çalıştığını ancak sonuç alamadığını söyleyen Yonkowski, siber tehdit almaktan korktuğunu belirtti.