20 cuntacının ismi darbe girişiminden 3 ay önce o kitapta yayımlanmış!

Balyoz davası mağduru emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel’in darbe girişiminden 3 ay önce yazdığı ‘Ağacın Kurdu - Fethullah’ın Askerleri’ isimli kitapta adı ‘Gülenci’ olarak geçen 20 subayın darbe girişimini yöneten isimler olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, kitapta subayların mobbing uygulayarak kendilerine karşı duranları ordudan uzaklaştırdıkları da vurgulanıyor.

Kitapta ismi geçen Tuğgeneral Ercan Van’ın R harfini söyleyemediği için askeri okul giriş sınavlarında elenmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak Tuğgeneral Van'ın bu durum, göz ardı edilip ve subay yapıldığına dikkat çekiliyor. Tuğgeneral Van'ın subaylığın ardından kurmay oldu, mesleğinde hızla yükseldiği de ifade ediliyor. Ercan Van, 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra ABD’den sığınma talep etti.

Önleri açılıyordu

Mustafa Önsel kitabında, Hava Harp Okulu’ndaki dikkat çekici gelişmelerin 2005’te oraya atanan bazı ‘çok özel subaylarla’ başladığını vurguladı. İşte o ‘çok özel subaylardan’ biri de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan Tuğgeneral Ercan Van’dı. O dönem Hava Harp Okulu’nda Filo Komutanı Kurmay Yarbay olarak görev yapan Ercan Van, Mustafa Önsel’in kitabındaki iddialarına göre, mobbing uygulayarak bazı havacı subay adaylarının okuldan uzaklaştırılmasını sağlıyor ve Gülenci subay adaylarının önünü açılıyordu.

Kitaptaki o isimler

Önsel’in kitabında TSK içindeki Fetullahçı yapılanma içinde olduğunu iddia ettiği ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan isimlerden bazıları şöyle:

Korgeneral Metin İyidil, Kurmay Albay Sami Balcı, Kurmay Binbaşı Hakan Erol, Kurmay Binbaşı Özkan Özgenç, Kurmay Albay Ekrem Küçükberber, Tuğgeneral Ali Kalyoncu, Adli Müşavir Muharrem Köse, Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak, Genelkurmay Askeri Mahkemesi Başkanı Seyfi Bulduk, Tuğgeneral Hidayet Arı, Kurmay Albay Ömer Kulaç, Tuğamiral Hasan Kulaç, Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel, Genelkurmay Askeri Savcısı Albay Ali Müjdat Eski