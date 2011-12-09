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Dünya

20. çocuğunu bekleyen anne düşük yaptı LOS ANGELES (A.A)

09 Aralık 2011 23:58

-20. çocuğunu bekleyen anne düşük yaptı LOS ANGELES (A.A) - 09.12.2011 - ABD'de 19 çocuklarıyla kendi televizyon programlarını yapan çiftin 20. çocuk hayali, annenin düşük yapmasıyla sona erdi.  45 yaşındaki anne Michelle Duggar ve eşi Jim Bob Duggar, internet sitelerinde yaptıkları açıklamada, rutin ultrason kontrolü sırasında 19 haftalık bebeklerinin öldüğünü öğrendiklerini söyledi. 27 yıllık evli çift, bebeklerini Nisan 2012'de kucaklarına almayı planlıyordu.   Doğum kontrol yöntemlerine karşı olan çiftin 19 çocuğunun yanı sıra 2 de torunu bulunuyor.

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