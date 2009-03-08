20 çifte 22 kamyon eşya

Diyarbakır'da şubesi bulunmayan Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSRA) Diyarbakır'da bir düğün salonunda düzenlenen ve Diyarbakır valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da katıldığı resmi nikah töreninde şanslı çiftlere beyaz eşya dağıtıldı.





AKP Diyarbakır Milletvekilleri Abdurrahman Kurt, Ali İhsan Merdanoğlu ile AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kutbettin Arzu ve parti yöneticilerinin katıldığı 20 çftin resmi nikah töreninde, çiftlere her birinde buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, halı, çekyat bulunan kamyonetler düğün salonunun kapısının önüne dizildi. Kamyonetlerin en önünde ise AKP seçim otobüslerinin bulunması dikkat çekti.



Resmi nikah töreninde çiftler, toplu halde düğün pastasını kestikten sonra milletvekilleri ve AKP'li belediye başkan adaylarıyla birlikte Kürtçe türküler eşliğinde halay çekti. Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, adının iki kaz anos edilmesine karşın halaya katılmadı. Resmi nikah düğün töreninde daha sonra çiftlere, AKP milletvekilleri, belediye başkan adayları ve Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu birer saat ve altın hediye etti.



Türkiye'de 450 üyesi bulunan İSRA Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turuncu, derneklerinin 2004 yılında kurulduğunu ve dünyanın bir çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunduğunu söyledi. Turuncu, "Bu bölgede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce Diyarbakır'da 30 çifte resmi nikah töreni düzenlemiştik. Diyarbakır'da şubemiz bulunmuyor, ancak buradaki arkadaşlarımız tarafından bize yapılan başvurular üzerine 20 çiftin resmi nikah törenini daha düzenledik. Fakir olan bu çiftlerimizin ev ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Çiftlere bayaz eşya ve mobilya hediye ediyoruz. Bunların parasını ise biz ödüyoruz" dedi.