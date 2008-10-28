20 bin Türk işsiz kalabilir

Global ekonomik krizin vurduğu Alman otomotiv sanayi, üretimleri azalttığı gibi krizin sürmesi durumunda çalışma saatlerini de haftada 38 saatten 30 saate düşürmeyi planlıyor.



Alman otomotiv sanayinde çalışan yaklaşık 20 bin Türk de işsiz kalma endişesi yaşıyor.

Yaklaşık 5 bin 500 Türk'ün çalıştığı Mercedes otomobil şirketi, Noel tatili döneminde ülke çapındaki toplam 14 fabrikada üretimin yaklaşık 1 ay boyunca durdurulacağını açıkladı. Krizin sürmesi durumunda da çalışma saatinin haftada 30 saate düşürüleceği kaydedildi.



Bu arada, Mercedes şirketi Macar hükümetiyle, Macaristan'ın Kecskemet kentinde yeni bir fabrika kurulması konusunda anlaşma imzaladı.



Yaklaşık 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak olan fabrika için Mercedes şirketi 800 milyon avro yatırım yapacak. Fabrikada 2012 yılından itibaren yılda 100 binden fazla araç üretilecek.



Dünya çapında tanınan BMW şirketi de, Leipzig kentindeki üretimini 1 hafta süreyle durdururken, kasım ayı başında Regensburg ve Münih kentlerinde de üretimin durdurulacağını bildirdi.



Opel, Volkswagen (VW) ve Ford gibi tanınmış şirketler de üretimlerini düşürdüler. Bu şirketlerin hisseleri de borsada büyük ölçüde düştü.



Ford'da yaklaşık 4 bin 700, VW'de 3 bin 500, BMW'de yaklaşık 3 bin, Opel'de de 1500 civarında Türk çalışıyor.



Global ekonomik kriz, Bosch ve Continental gibi tanınmış şirketleri de vurdu.



Bosch şirketi, talebin azalması nedeniyle 400 kişinin işine son verildiğini açıklarken, Continental şirketi de, Noel döneminde Regensburg'taki üretimini 1 hafta süreyle durduracağını bildirdi.

