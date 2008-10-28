T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

20 bin Türk işsiz kalabilir

Almanya'nın önde gelen sanayi sektörlerinden otomotivde büyük bir kriz yaşanıyor. Sektörde çalışan 20 bin Türk işsiz kalma endişesi yaşıyor.

28 Ekim 2008 02:00

Global ekonomik krizin vurduğu Alman otomotiv sanayi, üretimleri azalttığı gibi krizin sürmesi durumunda çalışma saatlerini de haftada 38 saatten 30 saate düşürmeyi planlıyor.

Alman otomotiv sanayinde çalışan yaklaşık 20 bin Türk de işsiz kalma endişesi yaşıyor.
Yaklaşık 5 bin 500 Türk'ün çalıştığı Mercedes otomobil şirketi, Noel tatili döneminde ülke çapındaki toplam 14 fabrikada üretimin yaklaşık 1 ay boyunca durdurulacağını açıkladı. Krizin sürmesi durumunda da çalışma saatinin haftada 30 saate düşürüleceği kaydedildi.

Bu arada, Mercedes şirketi Macar hükümetiyle, Macaristan'ın Kecskemet kentinde yeni bir fabrika kurulması konusunda anlaşma imzaladı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak olan fabrika için Mercedes şirketi 800 milyon avro yatırım yapacak. Fabrikada 2012 yılından itibaren yılda 100 binden fazla araç üretilecek.

Dünya çapında tanınan BMW şirketi de, Leipzig kentindeki üretimini 1 hafta süreyle durdururken, kasım ayı başında Regensburg ve Münih kentlerinde de üretimin durdurulacağını bildirdi.

Opel, Volkswagen (VW) ve Ford gibi tanınmış şirketler de üretimlerini düşürdüler. Bu şirketlerin hisseleri de borsada büyük ölçüde düştü.

Ford'da yaklaşık 4 bin 700, VW'de 3 bin 500, BMW'de yaklaşık 3 bin, Opel'de de 1500 civarında Türk çalışıyor.

Global ekonomik kriz, Bosch ve Continental gibi tanınmış şirketleri de vurdu.

Bosch şirketi, talebin azalması nedeniyle 400 kişinin işine son verildiğini açıklarken, Continental şirketi de, Noel döneminde Regensburg'taki üretimini 1 hafta süreyle durduracağını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24