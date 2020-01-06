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20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başlıyor

06 Ocak 2020 16:53

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurularının 6 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusunu paylaştı. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, 'Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik' kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvurular alınacaktır" denildi. Açıklamada başvuru koşullarına yer verilirken, branşlara yönelik kontenjan sayısı ve sözlü sınav merkezleri de duyuruldu. Başvuruların 6-10 Ocak'ta alınacağı, atama sonuçlarının ise 18 Mart'ta açıklanacağı bildirildi.


 

 



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