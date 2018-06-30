"20 bin öğretmen atanmak için Bakanlık onayı bekliyor" iddiası

20 bin öğretmenin atanmak için Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın onayını beklediği iddia edildi. 24 Haziran seçimlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nda İsmet Yılmaz'ın koltuğunu koruma ihtimalinin düşük olduğu kulislerde konuşulurken, atamaları imzalamayarak süreci yeni kabineye bırakabileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, MEB’in 2018 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 14 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında sözlü sınava aldığı öğretmen adaylarının sonuçları halen açıklanamadı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atamaların ertelenmesi gerekçesini devam eden güvenlik soruşturmalarının tamamlanamamasına bağladı. Bakan Yılmaz, sürecin öğretmenlerin 1 Eylül’de eğitim sistemine dahil edileceğini belirtirken mülakat sonuçlarına ilişkin ise yaptığı “en kısa süre” açıklaması da öğretmen adaylarını tatmin etmedi. Öğretmen alımında hem mülakat öncesinde hem de sonrasında güvenlik soruşturması gerçekleştiren MEB, Emniyet ve MİT’e öğretmen bilgilerini vererek ‘aykırı’ bir sonuç olup olmadığını soruyor. Bakan Yılmaz güvenlik soruşturmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmadığını söylese de bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre,Atama sonuçlarının yayımlanması da ‘bakan onayı’ bekliyor.