20 bin liralık saati, 2 bin liraya sattılar!

Sultanbeyli'de meydana gelen bir olayda altın rengine boyanmış olan 20 lira değerindeki saatleri, 2 bin liraya sattığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

S.T, Sultanbeyli'de dolaşırken yanına gelen bir kişi, Almanya'dan geldiğini, elinde altın saat bulunduğunu ve ucuza satabileceğini söyledi. Saati almayı kabul eden S.T, ikili, saati kontrol ettirmek için yakındaki bir kuyumcuya yöneldi. Bunun üzerine durumu engellemek adına diğer bir dolandırıcı araya girdi. İkiliyi durduran bu kişi, "İçeride sayım yapılıyor, ben kuyumcuyum, ben yardımcı olayım" dedi. Kendini kuyumcu olarak tanıtan dolandırıcı, Taşdemir'e saatin altın ve yaklaşık 30 bin lira değeri olduğu ifade etti.

Kuyumcu dükkanı önündeki pazarlığa 2 kişinin de dahil olmasıyla, kendilerini oto galerici olarak tanıtan bu kişiler, saati almak istediklerini söyledi. Saatin gerçekten altın olduğuna inanan S.T, 2 bin lira ödeyerek altın rengine boyanmış 20 lira değerindeki saati satın aldı. Ertesi gün saati satmak için kuyumcuya giden mağdur kişi, saatin gerçekten altın olmadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Dolandırıldığını fark etmesiyle polise başvuran S.T, yapılan inceleme sonucu sabıkaları olan şüphelileri tespit etti. Şüphelilerden E.G önceki gün yakalanırken, dolandırıcıdan edinilen bilgi kapsamında diğer şüphelilerde bir benzin istasyonunda yakalandı. Ayrıca şüphelilerin aynı yöntemle bir kişiyi daha dolandırdıkları ortaya çıktı.

Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.