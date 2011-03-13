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Dünya

20 BİN KİŞİ SAHTE BELGELERLE İŞE GİRDİ BAĞDAT (A.A)

13 Mart 2011 23:57

-20 BİN KİŞİ SAHTE BELGELERLE İŞE GİRDİ BAĞDAT (A.A) - 13.03.2011 - Irak parlamentosu, işe girmek için sahte diplomalar ve sahte eğitim sertifikaları kullanan yaklaşık 20 bin hükümet çalışanını incelemeye aldı. Soruşturma heyetinin üyesi milletvekili Leyla Hasan, sahte belgelerle iş sahibi olanlar arasında eski ve şimdiki hükümetlerde görev yapan üst düzey yetkililerin yanı sıra bakanlar, bakan yardımcıları ve milletvekilleri de olabileceğini belirtti. Leyla Hasan, sahte belgeleri kullananların affedilmeyeceğini vurgulayarak, aksi takdirde gelecekte başkalarının da aynı şeyi yapabileceğini kaydetti. İşsizlik oranının yüzde 15 olduğu Irak'ta son yıllarda sahte diploma kullanımının yaygınlaştığı, sahte belgelerin karaborsasının oluştuğu bildiriliyor.  Başkent Bağdat'ın Sadr Kent semtinde kalpazanlık yapan ve adının Ebu Haydar olduğunu söyleyen bir kişi, sahte lise ve üniversite diplomalarının bin 500 ila 7 bin dolar arasında satıldığını bildirdi. Ebu Haydar, sahtecilik yapanların polis ve bazı hükümet yetkilileri tarafından korunduğunu da vurguladı.

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