20 bin dolar karakolda sır oldu!

'Paraları karokala teslim ettik'



Taksim Gümüşsuyu'nda bir şirkette çalışan Ufuk Eğriboyun 8 Mayıs 2009'da işten çıktıktan sonra Miralay Şefik Bey Caddesi Trafik Vakfı Otoparkı çıkışında yerde açık halde para buldu.Eğriboyun, iki deste halinde 20 bin doları karakol amirine teslim etti.Beş ay sonra karakol amirinin, başka bir karakola tayini çıktığı ve yerine gelen amire ise bu parayı devir etmediği iddia edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, amire 24 ay, polis memurlarına ise 16'şar ay terfi durdurma cezası verdi.Şüpheli polisler hakkında ' görevi kötüye kullanma' ve 'zimmet' suçlarından da 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı öğrenildi.Teslim ettiği 20 bin doların karakolda kaybolduğunu öğrenen Ufuk Eğriboyun, parayı bulduğu yerde habercilere konuşurken, şunları söyledi: 'Akşam saat altı gibi üç arkadaşla işten çıktık. Otoparka doğru giderken, park halinde bir araç vardı. Yol kalabalık olduğu için aracın sağından geçtim. Biraz ilerledikten sonra parayı yerde buldum. Para açıktaydı. İki balya halinde yerdeydi. Diğer arkadaşları çağırdım, parayı gösterdim. Etrafta kimse yoktu. Bir araçta bir kişi oturuyordu. Paraya en yakın oydu. Parayı ilk gördüm eğildim aldım ve parayı çantaya attım. Para elimdeyken kimseye soramazdım.Çantadaki parayı arkadaşlarıma gösterdim. Park halindeki arabada oturana sordum, para kaybettin mi diye? O da bana bir rakam verdi. 'On beş, on altı dolar para kaybettim' dedi. Ben de rakamı bilmediğim için bir şey diyemedim, ispatlamasını istedim. 'Yok' dedi. 'Bir firmadan aldım. Başka bir firmaya götürüyordum' dedi. Bana da çok inandırıcı gelmedi. Çünkü ne arabadan iniyor ne de herhangi bir şey yapıyor. Sadece arabanın içinde tepkisiz kaldı. Tepkisiz kalması benim dikkatimi çekti. 'Para seninse polis çağıralım' dedim. 'Her türlü ispatlarsın' dedim.Sonra vatandaş buradan arabayla ayrıldı. Para bize kaldı. Trafik polislerini gördük. Onları çağırdık. Onlar da karakola haber verdi. Karakoldan gelen polislerle karakola gittik. Tutanak tuttuk. Parayı teslim ettik. Teslim ettiğim para 100'lük banknotlar halinde 20 bin dolardı. Paranın kaybolduğunu öğrenince üzüldüm".Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü amire 24 ay, polis memurlarına ise 16'şar ay terfi durdurma cezası verdi. Daha sonra yapılan suç duyurusu üzerine, şüpheli polisler hakkında ' görevi kötüye kullanma' ve 'zimmet' suçlarından 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı öğrenildi.