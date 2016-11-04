20 bin 700 kişi Musul’u terk etti

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Irak Ordusu, Kürt peşmergeler ve ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin Musul’a 17 Ekim’de başlattığı büyük askeri operasyondan bu yana kentten yoğun bir biçimde kaçış yaşandığını bildirdi. UNICEF yetkilileri Musul'dan kaçan mülteci aileleri ile yaptıkları görüşmelerde çok sayıda çocuğun travma geçirdiğini ve acilen psikolojik yardıma ihtiyacı bulunduğunu saptadı.

IŞİD çocukları infaz etti ve canlı bomba olarak kullandı

Yardım kuruluşları çok sayıda insanın bitkin ve kısmen yalınayak mülteci kamplarına vardığını bildiriyor. UNICEF çok sayıda çocuk ve gencin de bombardımanlara ve ateşe hedef kalarak hayatlarını kaybettiklerini açıkladı. Musul'da IŞİD terörü altında 500 bin kadar kız ve erkek çocuğunun yaşadığı ve terör örgütünün çocuklar arasında da infazlar yaptığı, üç olayda çocukların canlı bomba olarak savaşa gönderilmek zorunda bırakıldıkları bildirildi.

Çocukların psikolojik desteğe ihtiyacı var

Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren World Vision yardım kuruluşundan Aaron Moore, “Çok sayıda çocuk da yakınlarının ölümünü birebir yaşadı. Beş yaşındaki bir çocuk mülteci kampına ulaştığında konuşamıyordu. Birlikte kaçtıkları 15 yaşındaki ağabeyinin ölümüne tanık olmuştu. Bu çocukların mutlaka acilen psikolojik desteğe ihtiyacı var. Çocukların tanksız /uçaksız savaş resimlerinden başka resim yapabilmeleri için günlerin geçmesi gerekiyor” diye konuşuyor.

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi, kendisine ait olduğu kesin olmayan ve perşembe günü yayınlanan bir video kaydında Musul'daki taraftarlarına Irak hükümetine bağlı birliklerine karşı direnmeleri çağrısı yaptı. Bağdadi, Musul kenti ve halkına ilişkin ise hiçbir şey söylemedi. Bu konuşmanın Bağdadi'nin Aralık 2015'ten bu yana yaptığı ilk video kaydı olduğuna dikkat çekiliyor.

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dpa/kna/ÇA/BS