-20 BANKADAN 60'A YAKIN KREDİ KARTI ALMIŞ BURDUR (A.A) - 12.11.2010 - Burdur'da yaklaşık 20 bankadan aldığı 60'a yakın kredi kartının borçlarını ödeyemeyerek mahkemelik olan Hasan Hüseyin Yıldız, ''4 evimi, 2 arabamı sattım. 600 bin lira borç ödedim. halen 400 bin lira daha borcum var'' dedi. Kredi kartı borcu nedeniyle Burdur İkinci Asliye Hukuk Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yıldız, yaptığı savunmada, çeşitli bankalara borçları yüzünden 17 davası bulunduğu söyledi. Kredi kartı borcu nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını anlatan Yıldız, savunmasında, ''Bankalar beni şımarttılar. 60'a yakın kredi kartı göndermişler. Ben nakliye işiyle uğraşan bir esnaftım ama iyi gitmediği için işimi kaybettim. İşlerim iyiyken sorun yoktu. Sonra işimi kaybedince hepsi birden hakkımda takibe geçtiler. Aklımı kaçırmadığıma şükrediyorum'' diye konuştu. Ertelenen mahkemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, ilk kredi kartını 1990 yılında aldığını ve o kartın limitinin son olarak 35 bin liraya ulaştığını aktardı. Nereye müracaat etse kendisine yüksek limitli kartlar gönderildiğini açıklayan Yıldız, şöyle konuştu: ''Bir bankadan kredi kartı talebinde bulundum. Bana direk 30 bin TL'lik limitli kart gönderdiler. Önceleri borçlarımı zamanında ödedim ama sonra ipin ucu yavaş yavaş kaçmaya başladı. Borçları ödeyemeyince o karttan alıp öbürüne yatırdım. Bana telefon açıyorlardı bankalardan. 'Bu kartı alırsan uçağa binersin, bunu alırsan seyahat edersin, 3 kişi getirirsen şunu yaparız' diye diye beni şimdiye kadar gaza getirdiler. Sonunda kredi kartlarımın toplam limiti 400 bin TL'ye kadar çıktı.'' Başından geçenlerin herkese ibret olması gerektiğini kaydeden Yıldız, 35 yıllık sürücü olduğunu ve iş aradığını da sözlerine ekleyerek, ''7 yaşında bir çocuğum var, eşim de beni terk etti'' dedi.