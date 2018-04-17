20 aydır görevine iade edilmeyen isim Diyanet'e sordu: Bedduam kabul olur mu?

'FETÖ’cü olduğu iddiasıyla Çanakkale Ayvacık’ta memuriyetten atılan ancak daha sonra 'FETÖ’cü olmadığını kanıtlamasına rağmen 20 aydır görevine iade edilmeyen Turgay Karakoç, e-devletin yeni hizmetine başvurdu. Karakoç Diyanet İşleri Başkanlığı’na "Bedduam kabul olur mu?" diye sordu.

Karakoç, “Bir memurun FETÖ’cü olmadığını bile bile, o memura FETÖ’cü diye alenen iftira atıp ihraç ettirerek işinden atılmasını sağlamanın dinimizde yeri ve cezası nedir? İftirayla memuriyetten atılan kişi, kendini belgelerle suçsuz olduğunu kanıtlamasına rağmen 20 aydır görevine iade etmemek caiz midir? Göreve iade etmeyen yetkililerin sorumluluğu var mıdır? Bu durumdaki iftiraya uğrayan kişinin beddua etme hakkı var mıdır? Bedduası kabul olur mu?” sorularını Diyanet İşleri Başkanlığı’na e-devlet üzerinden yöneltti.

Odatv'de yer alan habere göre, diğer yandan, konuyu sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaşan Turgay Karakoç “e-devlet'te yeni bir hizmet başlamış. Ben de faydalanayım istedim ve hemen kaydımı oluşturdum. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorularımı sordum. Verilecek cevaba göre açıklamalarım olacak” dedi.

Karakoç, bir süre sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtını da paylaştı. Diyanet yanıtında, "Üçüncü kişileri de ilgilendiren konularda, tek kişinin beyanına göre cevap verilmemektedir. Siyasi içerikli sorulara da cevap verilmemektedir" ifadeleri paylaşıldı.