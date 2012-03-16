T24 - 2. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl ilki düzenlenecek olan Sinema Sohbetleri 2012 başlıyor.

17-18 Mart tarihlerinde toplam 6 oturumun düzenleneceği Sinema Sohbetleri 2012 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Fındıklı Yerleşkesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Her oturum bir yönlendirici eşliğinde gerçekleşeceği Sinema Sohbetleri 2012’de, ilgili oturumun katılımcılarının konuşmaları sonrasında seyircinin soruları, önerileri ve paylaşımlarıyla aktif katılımı sağlanacak.

Yakın bir zaman önce hayatını kaybeden yönetmen Lütfi Ö. Akad’ın anısına Necla Algan’ın açılış konuşması ile başlayacak olan Sinema Sohbetleri 2012 Adil Okay tarafından yapılacak kapanış konuşması ile sona erecek.

Sinema Sohbetleri 2012’de ilk gün (17 Mart) açılış konuşmasının ardından gerçekleşecek ilk oturumda “Sinema ve Emek İlişkisi” başlığında, sinema meslek örgütleri temsilcileriyle sinema ve sinema emekçilerinin toplumsal mücadeledeki yeri tartışılacak.

İkinci oturumda Sırrı Süreyya Önder’in de katılımıyla sinemada doğunun doğusu olarak ifade edilen “Yok Sayılanların Sineması” konuşulacak. İlk günün son oturumu olan üçüncü oturumda ise son

dönemlerde adından söz ettiren yönetmenlerden Özcan Alper’in de katılacağı; sinemada yeni oluşumlar, sorunlar, alternatif yapım ve dağıtım olanakları tartışılarak “Başka bir sinema mümkün mü?” sorusunun cevabı aranacak.

Sinema Sohbetleri 2012’de ikinci gün (18 Mart) festivalimizin ismini aldığı Yılmaz Güney ve Yılmaz Güney’in sanatına atfedildi. İlk oturumda, yeni sinemanın temsilcilerinden Zeki Demirkubuz’un da yer aldığı “Yılmaz Güney’in Öyküsü” özelinde sinema ve edebiyat ilişkisi, ikinci oturumda ise filmlerine müzikleriyle katkıda bulunan isimlerle Yılmaz Güney sinemasında müziğin rolü, “Yılmaz Güney’in müziği” konuşulacak. Sinema Sohbetleri 2012’nin son oturumu olan “Yılmaz Güney’in mirası” başlıklı oturumda ise Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney ve dostlarıyla Yılmaz Güney’in mirası ve bugün için anlamı tartışılacak. Sinema Sohbetleri 2012 kapanış konuşması ile sona erecek.