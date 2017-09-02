2 yıldır oğlunun ölümünden sorumlu belediyeyi arıyor!

Konya'da Beyşehir ilçesinde 4 çocuk babası Ali Yeni'nin 9 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Yeni, 2 yıl önce Huğlu Mahalle Meydanı'ndaki süs havuzunun etrafından oynarken dengesini kaybedip suya düşünce, havuzdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılıp yaşamını yitirdi. Oğlunun ölümüne neden olan havuzdan sorumlu belediyeyi bulmak için başlattığı hukuk mücadelesini 2 yıldır sürdürdüğünü belirten Ali Yeni, ancak hâlâ sorumlu belediyenin tespit edilememesine tepki gösterdi.

Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi'nde oturan silah ustası Ali Yeni'nin, oğlu Muhammed Emin Yeni, 2015 yılı mart ayında bir arkadaşıyla Huğlu Meydanı'ndaki süs havuzunun etrafından oynamaya başladı. Dengesini kaybedip havuza düşen Muhammed Emin, havuzdaki elektrik kaçağına kapılması sonucu akıma kapıldı. Çevredekiler tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılan Muhammed Emin, 24 gün süren yaşammücadelesi sonucu hayatını kaybetti.



Oğlunun ölümünün ardından, havuzdaki elektrik kaçağı nedeniyle ihmal olduğunu düşünen baba Ali Yeni, havuzun sorumlularını bulmak için hukuki mücadele başlattı.

İlk olarak havuzun Beyşehir Belediyesi'ne mi, yoksa Büyükşehir Belediyesi'ne mi ait olduğunu belirlenmek için çalışma yapıldı.



Her iki belediyede sorumluluğu birbirinin üzerine attı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin araştırması sonucu sorumluluğun Beyşehir Belediyesi'ne ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Beyşehir Belediyesi de Danıştay'a itirazda bulundu.



Danıştay'dan çıkacak kararı beklediğini belirten Ali Yeni, oğlunun ölümüne neden olan havuzun sorumlularının 2 yıldır tam olarak tespit edilememesine tepki gösterdi.

Oğlunun ölümünün ardından hayatlarının karardığını belirten Ali Yeni, hukuk mücadelesindeki geçen süreci anlattı.





Konya Büyükşehir Belediyesi ile Beyşehir Belediyesi'nin havuzun sorumluluğunu birbirlerine attıklarını ileri süren Yeni şöyle konuştu:

"Huğlu, Büyükşehir Yasası ile Beyşehir'in mahallesi oldu. Bu nedenle Beyşehir Belediyesi'ne gittik, 2011 yılında çıkan Büyükşehir Yasası'nı delil olarak gösterip, havuzun sorumluluğun Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu söylediler. Büyükşehir Belediyesi de, bu havuzun elektrik aboneliğinin Beyşehir Belediyesi'ne üzerine kayıtlı olduğunu söyleyerek, suçu Beyşehir Belediyesi'ne attı. Savcılık karar veremediğinden durumun tespiti için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş istendi. Bu arada ben de BİMER aracılığıyla 8-10 kez Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığa ve gerekli bakanlıklara dilekçe verdim. Başvurum üzerine iki belediyeden, birbirlerini suçlar şekilde cevaplar geldi. Sorumluğu kimse kabul etmedi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri geçen yıl Ağustos ayında raporunu tamamladı. Raporda havuzun sorumluluğunun Beyşehir Belediyesi'ne ait olduğu belirtildi."

Ali Yeni, müfettişlerin raporunun ardından Beyşehir Belediyesi'nin Danıştay'a itirazda bulunduğunu kaydetti. Danıştay'dan çıkacak kararı beklediklerini ifade eden Yeni, raporun ıslak imza eksikliği nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na iade edildiğini, ardından ıslak imza atılıp, Danıştay’a gönderildiğini belirtti.



Sürecin uzun sürmesine tepki gösteren Yeni, ''Benim başıma gelenler, kendi çocuklarının başına gelse, adalet bu kadar gecikir miydi? Yakın zamanda 50 bin kişinin tribünde bulunduğu bir maçta, saha içine bıçak atıldı.(Samsun'da oynanan Beşiktaş- Atiker Konyaspor Süper Kupa maçı). 50 bin kişinin içinden bıçak atan bulundu , ama iki belediye içinden sorumlu belediye bulunamadı. Benim çocuğum öldü. Karar ne çıkarsa çıksın, benim çocuğum geri gelmeyecek. Benim çocuğumu kara toprak sahiplendi. Ben devletimden sadece adalet ve sorumluların bulunmasını istiyorum. Koskoca 2 yıl geçti, ama sonuç çıkmadı. Her iki belediyede iktidar belediyesi ve siyasi baskı olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Oğlunun fotoğrafını eline alan Yeni, ''Seni elimizden alanları mutlaka bulacağım. Devlet büyükse suçları verir ve devletin adaletine güveniyorum'' dedi.