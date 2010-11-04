-2 YILDA REKLAM KURULU'NA 4045 BAŞVURU İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, örtülü reklamlar konusunda mevzuatın sorunlu olduğunu, parlamentoda görüşülen RTÜK Yasası ile örtülü reklam konusunun daha esnek bir yapıya kavuşturulacağını kaydetti. Ergün, 2009 yılından bugüne kadar 2 yıl içinde Reklam Kurulu'na 4045 başvuru yapıldığını bildirdi Reklamverenler Derneği ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun girişimi ve Marketing Türkiye’nin organizatörlüğünde gerçekleşen Birinci Reklam Sempozyumu’nda sektöre yönelik görüşlerini de paylaşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün, ''Bu sempozum ile kamuoyuyla özel sektör ilk kez bir araya geldi. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Biz ceza vermek istemiyoruz, firmaların daha dikkatli olması gerekiyor. Güven çok önemli. Bir anda çok kazanılır, bir anda kaybedilir'' dedi. Bakan Ergün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurulu ve Reklamverenler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 1. Reklam Sempozyumunun açılışında, Türkiye'de reklamların en ağırlıklı noktasının televizyon reklamları olduğunu söyledi. Dünyada reklam pastasından televizyonların aldığı payın yüzde 36-39'larda iken Türkiye'de bu oranın yüzde 55'lere çıktığını belirten Ergün, bunun daha çok televizyon izleyen bir toplum olma özelliğinden kaynaklandığını söyledi. Ergün, buna karşın internet reklamlarının dünyadaki ortalamasının yüzde 13-14 seviyesinde iken Türkiye'de yüzde 1-2'ler seviyesinde olduğunu belirterek, ''Aslında internet kullanımında çok mesafe aldık. Ama henüz internet kullananlar çok genç ve henüz tüketici değiller ve reklamcılar bunun farkında... Onun için internete fazla reklam vermiyorlar. Ama internet de reklamdan pay alacak. Radyo dinleyiciliği açısından da Türkiye fena bir yerde değil. Ama radyo reklamları da dünya ortalamasının altında. Reklamcılar açısından radyo alanını kontrol etmekte fayda var'' dedi. Toplumsal yapıyla uyum sağlamayan reklamın etkisinin olmayacağını, çocukların ön planda olduğu, duyguları harekete geçiren reklam olduğunu, ancak hangi duyguların ne kadar harekete geçirilmesi, ne kadarının doğru ne kadarının yanlış olduğunun reklamcılık açısından iyi irdelenmesi gerektiğini belirten Bakan Ergün, reklamlarda bazen çocukların, bazen kadınların, bazen manevi konuların, bazen cinselliğin ön plana çıkarıldığını, hatta hiç ilgisi olmayan ürünlerde bile bunların yapıldığını belirterek, bunların da toplumsal yapıyla uygun bir şekilde yapılmasının reklamın etkisi ve kabul edilebilirliği açısından önemli olduğunu vurguladı. Ergün, Bakanlık olarak Türkiye'de yaşayan herkesi doğrudan ilgilendiren bu konuya özel önem verdiklerini kaydetti. -REKLAM KURULU'NA YAPILAN BAŞVURULAR- Reklam Kurulu'na yapılan başvurular hakkında da bilgi veren Nihat Ergün, şunları kaydetti: ''2009 yılından bugüne kadar 2 yıl içinde Reklam Kurulu'na 4.045 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 60'ının tüketiciler tarafından yapılması, tüketici bilincinin de arttığını ve reklamların ciddi biçimde irdelendiğini bize göstermektedir. 2009 yılından bu yana karara bağlanan 1.479 dosyadan 1.365'inin mevzuata aykırı bulunması da dikkat çekicidir. Ya mevzuatta bir sorun var ya reklamlarda sorun var. Ben şahsen mevzuatın da sorunlu tarafları olduğunu görüyorum. Örtülü reklamlar konusunda mevzuatımız sorunlu. Bir film çekimi yapılacak örtülü reklamdan dolayı film, film olmaktan çıkıyor. Çekilen filmde kamera tabela çekse, film örtülü reklam cezası alıyor. Hepsini mozaiklese film film olmaktan çıkıyor. Şu anda RTÜK yasası parlamentoda görüşülüyor. RTÜK yasasında ürün yerleştirme, örtülü reklamlar konusunu yeniden düzenlememize imkan verecek bir madde var. İnşallah ondan sonra biz de Bakanlık olarak genel müdürlüğümüz bünyesinde örtülü reklam konusunu daha esnek bir yapıya kavuşturan çalışmayı bitirmiş olacağız.'' Ergün, gazete ve dergilerin, eğitim gereçleri dışında verdikleri promosyon için ağır cezalar aldıklarını, günlük gazeteler için bu düzenleme haklı olsa da dergilerin kendi alanlarıyla ilgili promosyon verebilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Açılış konuşmasını Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura'nın yaptığı sempozyumda, Bakan Ergün'ün yanı sıra, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'da hazır bulundu. Toplantıda ayrıca, Euro RSCG Türkiye üst Yöneticisi (CEO) Levent Erden, ''Reklamın Felsefesi ve Trendler'', Nielsen Medya Grubu Genel Müdürü İsmail Hayri Cem ise ''Reklamın Evreni'' konulu sunumlarını katılımcılarla paylaştı.